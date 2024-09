Josias: Marçal exibe vocação humorística ao pedir indenização por cadeirada

Pablo Marçal (PRTB) exibe sua veia humorística ao justificar um pedido de indenização a José Luiz Datena (PSDB) por agressão, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (27).

O empresário entrou com um processo contra o apresentador pela cadeirada que levou durante o debate da TV Cultura, em 15 de setembro. Marçal pede R$ 100 mil de indenização por danos morais.

Na hipótese de a candidatura a prefeito fracassar, Marçal já pode diversificar seus negócios e adicionar ao seu portfólio empresarial um empreendimento do ramo humorístico. A vocação dele para a galhofa está estampada nessa ação em que pede uma indenização de R$ 100 mil ao Datena por conta da cadeirada.

Marçal até pode reivindicar uma indenização, afinal a cadeirada aconteceu, filmada e transmitida ao vivo. O que dá a essa petição o caráter humorístico é a justificativa. Os advogados do Marçal dizem que ele 'sofreu efeitos devastadores na esfera moral, física e psicológica e teve grande constrangimento e humilhação.

O que reforça o caráter humorístico dessa peça é o trecho no qual os advogados sustentam que Datena, com esse uso da força bruta, 'afrontou diretamente o processo democrático'. Ora, se há algo que não existe nos debates de que Marçal participa é respeito, troca de ideias e preocupação com o eleitorado. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou o lado contraditório do pedido de Marçal, já que o candidato evoca a defesa da democracia após se envolver em diversas polêmicas durante sua campanha à Prefeitura de São Paulo.

Nessa campanha, Marçal se especializou em arrastar os debates para a lama. Tem muito humor nessa peça.

Na prática, o que Marçal está pedindo é que a Justiça e o país, de certa maneira, façam o papel de idiotas e de bobos pelo bem da sua integridade física e moral. Isso daqui é uma piada, não pelo fato de o Marçal pedir uma indenização. É preciso fundamentar isso com um texto que tenha lógica e orne com os fatos.

Aqui, os advogados estão escarnecendo da opinião pública e do próprio Judiciário. Enxertaram na petição fatos que não existem. Essa preocupação com a rigidez do debate público, com o processo democrático e com o direito do eleitor a um debate voltado para propostas e ideias não existe na estratégia do Marçal. É realmente uma peça humorística. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Defesa de Marçal faz piada de mau gosto, mas Datena merece repreensão

Embora Pablo Marçal (PRTB) faça uma piada de mau gosto ao exigir uma indenização de José Luiz Datena (PSDB) pela agressão com uma cadeirada, é justo que o apresentador seja punido pelo episódio, afirmou o colunista Tales Faria.

A ação escrita pelo advogado [de Marçal] é uma piada de mau gosto ao falar que houve fratura, quando o laudo médico diz que não houve, e que Marçal queria um debate sério, sendo que ele não quis isso em momento algum dessa eleição e protagonizou a queda do nível dos debates o tempo inteiro.

Mas, no Direito, tem que se levar a peça em consideração. Pelo conteúdo dela, levaria a juíza a dizer 'não aceito'. O problema é que a cadeirada existiu; é fato. Um candidato pode dar uma cadeirada em outro em qualquer situação em um debate eleitoral? Não pode.

Pode ter sido legítima defesa, como defendem alguns juristas, mas o caso é que não se pode dar uma cadeirada dessas. Datena merece uma reprimenda por isso. Seja de quanto for, mas merece uma reprimenda porque não podemos deixar que isso ocorra. O Marçal também merece várias reprimendas. Tales Faria, colunista do UOL

