Conjunto de calcinha e sutiã por R$ 22 é sucesso de vendas; vale a pena?

Um conjunto de sutiã e calcinha da marca Lovito, disponível na cor preta, acumula mais de duas mil avaliações na Shopee, com nota média alta, de 4,8 (do total de cinco estrelas). Mas por que esse produto faz tanto sucesso?

O Guia de Compras UOL mostra a seguir o que essa peça íntima promete, o que diz quem a comprou, e quais os pontos de atenção indicado por consumidores. É importante citar que a compra é internacional, portanto sujeita a taxação.

O que a Lovito promete sobre esse conjunto?

É vendido em tamanho único

Tecido macio e respirável

Conta com alta elasticidade e oferece conforto para quem usa

Não tem enchimento e possui caimento justo

Tecido é composto por nylon e spandx

Medidas: busto (88 cm) e abaixo do busto (60 cm); cintura (60 cm), altura da frente (22 cm) e altura de trás (22 cm)

O que diz quem comprou?

Os comentários positivos de consumidores elogiam pontos como o conforto e o preço baixo do produto.

Eu amo esse conjunto, pois é muito confortável e num valor muito justo. Algo similar em loja de departamentos eu não compro por menos de R$ 69,90, então supercompensa para mim. Ruth

Apesar de simples, é bem bonito. Além disso, é superconfortável de usar e o tecido parece não esquentar. Recomendo. Carol

Que compra maravilhosa! Muito macio para usar e é lindo. Bia

Apaixonada. Material muito bom. Quem estiver com medo de comprar por ficar pequeno, não tenha medo. Uso G e ficou perfeito, porém também cabe para uma pessoa tamanho menor. Ronnalda Soares

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que reclamam que o produto, vendido em tamanho único, não serviu bem e ficou mais justo ao corpo do que o esperado. Também há críticas a respeito da alça do sutiã, que fica enrolada facilmente durante o uso. Confira algumas das avaliações negativas.

Chegou tudo certo! Achei o tecido da calcinha fino e as alças do sutiã enrolam um pouco. Mara

Para ser tamanho único, é pequeno, porque, se é tamanho único, imagina-se que vista alguém que usa P e alguém que usa G —o que não é o caso. Mas o material é bom e bem macio. Porém, o top ficou apertado. A calcinha eu nem experimentei, mas tenho certeza de que não serviria. Vitoria

Gostei do produto, mas veio com defeito e, como não são do Brasil, o atendimento é péssimo. Demoram para responder e o diálogo não flui. Falaram que eu ganharia um bônus, mas não deram. Não comprei mais produtos da Lovito. Fabiola Gonçalves

