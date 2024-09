Avião que pegou fogo no Amazonas foi interceptado por caças da FAB

A Força Aérea Brasileira interceptou um avião de pequeno porte em Humaitá (AM), próximo à fronteira com Peru, nesta quinta-feira (27).

O que aconteceu

Aeronave Cessna 210, sem matrícula, invadiu de forma clandestina o espaço aéreo brasileiro, segundo a FAB. Sob a coordenação do Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), caças A-29 Super Tucano foram acionados ao identificar a movimentação pelo radar, interceptando a aeronave por volta das 16h (horário de Brasília).

Suspeitos foram avisados de abatimento e não obedeceram ordens de autoridades. Na sequência, eles fizeram manobras com a aeronave e realizaram um pouso forçado na BR 319, próximo a Humaitá, que fica a 591 km de distância de Manaus.

Após desrespeitarem o cumprimento das ordens, os suspeitos aterrizaram e incendiaram o avião para apagar rastros. Ninguém ficou ferido.

Não há detalhes sobre de onde partiu o voo. Também não foi informado a quem pertence a aeronave, nem sobre quem estava a bordo no momento da viagem.