PlayStation 5 Pro ganha preço oficial no Brasil; pré-venda começa hoje

Começou hoje (26) a pré-venda do PlayStation 5 Pro no Brasil. O preço inicial do console é de R$ 6.999,90, mas, em uma busca rápida, o Guia de Compras UOL viu preços com descontos de quase R$ 500 para pagamento à vista.

O lançamento oficial do PlayStation 5 Pro será apenas em 7 de novembro, data em que o console chegará às lojas e será enviado para quem comprou na pré-venda. O PS5 Pro vem com um controle DualSense.

Quais as novidades do PlayStation 5 Pro?

Upgrade da GPU (unidade de processamento gráfico): com renderização até 45% mais rápida, memória 28% mais rápida e poder de processamento 67% maior que o PS5 padrão

Melhorias no "ray tracing" (tecnologia que usa traços de raios para criar gráficos e efeitos de luz mais realistas): a reflexão e refração de luz vão ganhar dinamismo, já que os raios terão o dobro e até o triplo da velocidade do atual PS5

Uso de inteligência artificial: introdução do PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), que analisa as imagens, pixel por pixel, e obtém uma quantidade maior de detalhes, o que aumenta a resolução efetiva dos jogos

Taxas de quadros mais suaves, de 60 FPS (frames por segundo) ou 120 FPS

2 TB de capacidade de armazenamento (mais que o dobro do PS5 padrão e o dobro da versão slim)

Roda games em 8K

Conexão Wi-Fi 7 para territórios em que a tecnologia já está disponível

Retrocompatibilidade: o console pode rodar mais de 8.500 jogos de PS4

PS5 Pro Game Boost

Com recurso PS5 Pro Game Boost, milhares de jogos de PS4 e PS5 ganharão estabilidade, melhor desempenho e qualidade de imagem, com atualizações de software gratuitas.

A lista de jogos que terá esse recurso inclui Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remasterizado, entre muitos outros.

Vale ressaltar que o PS5 Pro é compatível com todo o ecossistema do PlayStation 5 —incluindo o PlayStation VR2, Portal, DualSense Edge, Pulse Elite e Pulse Explore— e que a interface do usuário e os serviços permanecerão os mesmos do PS5 original.

Outras versões do PlayStation 5

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.