Minério de ferro amplia ganhos para perto de US$100/t após China prometer mais estímulos

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro ampliaram ganhos pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, depois que a promessa da China de lançar mais estímulos trouxe maior confiança exatamente quando começava a se dissipar a última onda de frenesi pela flexibilização monetária.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 2,49%, para 98,8 dólares a tonelada. O contrato atingiu uma alta durante o dia de 99,25 dólares a tonelada, aproximando-se do nível psicológico de 100 dólares a tonelada pela segunda vez nesta semana.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China devolveu as perdas registradas mais cedo, encerrando o dia com alta de 1,75%, a 728 iuanes (103,73 dólares) a tonelada.

Os líderes chineses prometeram na quinta-feira implantar "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico deste ano de aproximadamente 5%, em um movimento que surpreendeu o mercado.

Isso ocorreu depois que Pequim divulgou na terça-feira uma série de estímulos monetários agressivos, incluindo amplos cortes nas taxas e redução do pagamento de entrada, para apoiar a economia vacilante e restaurar a confiança.

As medidas impulsionaram o sentimento no mercado de commodities, incluindo o minério de ferro, cujos ganhos de preço apagaram totalmente as perdas registradas em setembro.

Os altos estoques portuários e a queda na demanda, depois que as siderúrgicas reduziram a produção em meio a perdas, fizeram com que os preços do principal ingrediente da fabricação de aço caíssem quase 10% na segunda-feira.

"Os preços se consolidaram em grande parte devido à crescente pressão de alta, já que o aumento persistente dos preços do aço gerou expectativas de um rápido aumento na oferta", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures, com sede em Pequim.

"Isso poderia criar outro descompasso entre oferta e demanda em um momento em que o consumo de aço downstream permanece morno."

