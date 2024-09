História de São Cosme e Damião tem doces, perseguição e mortes brutais

São Cosme e São Damião são santos católicos populares com histórias ricas e repletas de significados. Porém, a data da celebração ainda gera dúvidas nos fiéis: 26 ou 27 de setembro? Conheça detalhes da trajetória dos irmãos.

Qual é a história de São Cosme e Damião?

A trajetória dos santos irmãos remonta à antiguidade cristã. Porém, como em muitos casos de figuras veneradas daquela época, registros precisos de suas datas de nascimento e morte são escassos.

A tradição cristã afirma que eles eram médicos que praticavam o ofício de forma altruísta, recusando pagamento por seus serviços. Esse gesto altruísta era um reflexo de sua profunda fé cristã, que os levou a tratar os doentes e feridos como uma expressão de amor ao próximo.

O contexto histórico em que viveram não era favorável à prática do cristianismo. Estamos falando do Império Romano, onde a fé cristã era frequentemente perseguida. Foi essa perseguição que levou São Cosme e São Damião ao martírio.

Por causa de sua fé inabalável, eles foram brutalmente executados por ordem do imperador Diocleciano no início do século 4º. A forma de martírio escolhida foi a decapitação, e eles morreram juntos, supostamente no dia 27 de setembro, como haviam vivido, como irmãos inseparáveis em sua fé e em sua missão.

O martírio desses irmãos não só os tornou santos, mas também desencadeou uma devoção que se espalhou ao longo dos séculos. Suas relíquias estão preservadas em uma igreja em Roma, e a devoção a eles se espalhou por todo o mundo cristão.

Qual é a data certa?

A determinação da data oficial de celebração para São Cosme e São Damião sofreu mudanças ao longo dos anos. Até 1969, a data era unânime em 27 de setembro, mas uma reforma no calendário católico alterou para 26 de setembro.

Qual foi o motivo? A mudança foi feita para evitar conflitos com a celebração de São Vicente de Paulo, cuja morte é confirmada em 27 de setembro.

A confusão em torno da data persiste, e outras tradições religiosas também têm datas diferentes para celebrá-los. Na igreja ortodoxa grega, a data de celebração é 1º de julho, enquanto para os ortodoxos, é 1º de novembro. Além disso, em 17 de outubro, também ocorre uma celebração.

E os doces?

No Brasil, a festa de São Cosme e Damião é marcada por uma tradição única, com a distribuição de doces em 27 de setembro. Essa tradição tem raízes profundas nas religiões afro-brasileiras, que celebram o orixá Ibeji, frequentemente sincretizado com São Cosme e São Damião.

A prática de dar saquinhos de doces às crianças nesse dia remonta à época da colonização, quando o catolicismo era imposto a indígenas e negros, e entidades africanas eram veneradas sob imagens de santos católicos. Portanto, São Cosme e São Damião são lembrados não apenas como santos da medicina e da fé cristã, mas também como símbolos de sincretismo religioso e festividades que se enraizaram na cultura brasileira.

Além disto, eles são considerados padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos, crianças, barbeiros e cabeleireiros. Seu legado transcende a confusão em torno de sua data de celebração, representando a devoção, a compaixão e a generosidade que são valores centrais da fé cristã e da cultura brasileira.

Oração a São Cosme e Damião