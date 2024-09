De volta ao patamar de furacão, John inunda a costa Pacífico do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão John se fortaleceu mais uma vez nesta quinta-feira ao se aproximar da costa sudoeste do México, repleta de portos e pontos turísticos, uma área já encharcada pelo sistema de tempestades nos últimos dias.

O John tem se agitado ameaçadoramente perto do trecho da costa desde segunda-feira, enfraquecendo e fortalecendo-se novamente à medida que afetava os principais portos de carga, fechando temporariamente os aeroportos locais e causando pelo menos cinco mortes, a maioria devido a deslizamentos de terra.

"Pedimos a todos que tomem todas as precauções", escreveu a governadora do Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, em uma publicação no X na manhã desta quinta-feira.

Os restaurantes à beira da praia em Acapulco, uma das principais áreas de resort do Estado, foram atingidos por uma maré alta na quarta-feira, e as estradas próximas foram inundadas por uma chuva constante.

Acapulco ainda está se recuperando da grande destruição causada pelo furacão Otis no ano passado.

O John também cortou a energia de dezenas de milhares de pessoas e deixou as estradas cheias de árvores arrancadas e postes de eletricidade caídos.

O furacão de categoria 1 está localizado a cerca de 89 quilômetros a sudoeste do principal porto de carga de Lázaro Cárdenas, com ventos máximos sustentados de 121 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O Centro, com sede em Miami, espera que o furacão contorne a costa sudoeste do México, ao longo dos Estados de Guerrero, Oaxaca e Michoacán, encharcando ainda mais a área até pelo menos sábado.

"Essas chuvas fortes provavelmente causarão inundações repentinas e deslizamentos de terra significativos e catastróficos, com risco de morte", alertou.

O John está se deslocando para noroeste ao longo da costa a apenas 6 km/h, acrescentou o Centro.

(Reportagem de David Alire Garcia)