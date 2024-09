Plataforma de inteligência agroflorestal promete transformar setor

A Courageous Land lançou nesta terça-feira (25) sua nova plataforma de inteligência agroflorestal durante a Semana do Clima de Nova York. A iniciativa promete transformar o setor ao oferecer suporte completo a proprietários de terras e organizações para implementação de sistemas agroflorestais.

A proposta da plataforma é fornecer diagnósticos, planejamento, financiamento, assistência técnica e acesso ao mercado para produtos e créditos de carbono. Além disso, a ferramenta também apoia empresas parceiras no processo de descarbonização de suas cadeias produtivas. Com o apoio financeiro de R$ 6 milhões do Fundo Vale, o objetivo é aprimorar a tecnologia e expandir o capital humano necessário para sua operação.

A empresa está em discussões com a ONU para implementar projetos de restauração em larga escala na Mata Atlântica, começando com 100 mil hectares e com potencial de expansão global para milhões de hectares. Segundo a Courageous Land, as agroflorestas desempenham um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas, na segurança alimentar e na preservação da biodiversidade, além de contribuírem para a redução da pobreza.

"A agrofloresta, quando implementada em larga escala, é a única solução que conheço que pode simultaneamente enfrentar as mudanças climáticas, a pobreza, a segurança alimentar e hídrica, e a perda de biodiversidade, ao mesmo tempo em que oferece retornos financeiros atraentes. Agradecemos a doação e a parceria com o Fundo Vale para escalar as agroflorestas o mais rápido possível, e alcançar nossa missão de mitigar as mudanças climáticas", diz Philip Kauders, CEO e cofundador da Courageous Land.

O grande diferencial da plataforma é unir tecnologia e capital humano para apoiar todas as fases da implementação de agroflorestas, desde a identificação de áreas até a comercialização de produtos.

O mercado global para as soluções agroflorestais é vasto. No Brasil, onde a agricultura é responsável por mais de 70% das emissões de CO2, a conversão de 90 milhões de hectares de pastagens degradadas em agroflorestas poderia gerar bilhões de dólares em receita, além de sequestrar grandes quantidades de carbono da atmosfera.

Gustavo Luz, diretor executivo do Fundo Vale, destacou que a parceria com a Courageous Land é uma continuidade dos esforços da Vale para promover uma economia florestal mais sustentável e inclusiva. Ele afirmou que a plataforma é uma ferramenta essencial para acelerar a escala de agroflorestas, conectando produtores a mercados e financiamento, e gerando valor compartilhado por meio do uso sustentável do solo.

A parceria também contribui para a Meta Florestal da Vale, que tem como objetivo recuperar e proteger 500 mil hectares até 2030. Destes, 100 mil hectares serão destinados à restauração de áreas degradadas. Até o momento, a Courageous Land já contribuiu com 82,45 hectares, com planos de atingir 10 mil hectares até o fim da década.

O evento de lançamento foi organizado pela UpLink, plataforma de inovação do Fórum Econômico Mundial. A Courageous Land foi reconhecida como um "Top Innovator" e o Fundo Vale como um "Top Investor", exemplificando o impacto positivo que a união de tecnologia e investimentos pode gerar no combate às crises climáticas e ambientais.