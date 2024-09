Petróleo cai com preocupações menores com oferta da Líbia e demanda da China

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 2% nesta quarta-feira, com preocupações com interrupções no fornecimento na Líbia diminuindo e temores com a demanda continuando, apesar dos últimos planos de estímulo econômico da China.

Ainda assim, a queda dos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos e o aumento das tensões no Oriente Médio forneceram algum apoio.

Os preços futuros do petróleo bruto Brent caíram 1,71 dólar, ou 2,27%, para 73,46 dólares por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 1,87 dólar, ou 2,61%, para 69,69 dólares por barril.

Facções da Líbia assinaram um acordo sobre o processo de nomeação do presidente do banco central, um passo inicial para resolver a disputa sobre o controle da autoridade monetária e a receita do petróleo.

"Uma solução pendente para a crise do banco central da Líbia restauraria o fornecimento significativo de petróleo, enquanto as interrupções na produção do Golfo dos EUA são vistas como muito temporárias", disse Clay Sei, estrategista de energia.

Apesar de uma série de medidas de apoio monetário anunciadas pelo banco central da China na terça-feira, as mais ousadas desde a pandemia, analistas alertaram que é necessária mais ajuda fiscal para impulsionar a atividade no maior importador de petróleo bruto do mundo.