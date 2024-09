Minério de ferro sobe com novo estímulo da China e oferta global fraca

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira, atingindo os níveis mais altos em mais de três semanas, com um novo lote de políticas de flexibilização monetária da China impulsionando o sentimento do mercado, enquanto a menor oferta global também deu suporte.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,19%, a 709 iuanes (US$ 101,02) a tonelada. E o contrato atingiu uma alta intradiária de 730,5 iuanes, maior patamar desde 2 de setembro.

Já o minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura avançava 1,7%, a US$ 96,35 a tonelada.

A avaliação dos futuros do minério de ferro se recuperaram devido à esperança depositada nas medidas de apoio ao mercado imobiliário da China, disseram analistas do ANZ em uma nota.

O anúncio dos estímulos impulsionou o sentimento nos mercados locais de commodities ferrosas, estimulando um aumento nos preços do minério de ferro importado em 24 de setembro, disse a consultoria chinesa Mysteel.

Na quarta-feira, o banco central da China reduziu a taxa de instrumento dos empréstimos de médio prazo para os bancos.

A medida segue o anúncio de Pequim, na terça-feira, do maior pacote de estímulos desde a pandemia, incluindo cortes nas taxas e flexibilização das exigências de hipotecas, em uma tentativa de reanimar a atividade e estabilizar o mercado imobiliário atingido pela crise.

Embora as medidas de estímulo devam impedir a piora das condições do mercado siderúrgico, é improvável que elas impulsionem a demanda de curto prazo, uma vez que a produção de aço deste ano continua apontando para uma queda ante 2023, disseram os analistas do ANZ.

Enquanto isso, o volume de embarques de minério de ferro despachado globalmente a partir de 19 portos e 16 empresas de mineração na Austrália e no Brasil diminuiu 4% em relação à semana anterior, de 16 a 22 de setembro, informou a Mysteel.