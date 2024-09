Cabo USB-C promete carregamento rápido por R$ 40; o que diz quem comprou?

O cabo USB-C (tipo C) da marca Geonav tem feito sucesso entre consumidores da Amazon. Foram mais de mil compras do produto só no mês passado, segundo informações da própria varejista.

Com nota média de 4,6 (do total de cinco estrelas), o item é elogiado principalmente pela resistência e qualidade do material. No entanto, há queixas de consumidores que citam falhas no cabo, como mau contato. Veja a seguir as principais informações sobre o produto e algumas avaliações de quem usou.

O que a Geonav promete sobre esse cabo?

Oferece transferência de dados de até 480 Mbp

Pontas feitas de alumínio anodizado, que são mais resistentes a riscos e à corrosão

Cabo com comprimento de 1,5 metro

Revestimento em nylon trançado (até dez mil dobras de resistência)

Carregamento rápido e eficiente de até 38 W

Compatível com vários smartphones Android, iPhone 15, tablets e fones de ouvido

O que diz quem comprou esse produto?

São cerca de 1.800 avaliações desse cabo na Amazon. Confira alguns comentários:

Cabo resistente, com excelentes materiais e muito bem construído. Além disso, fornece um carregamento rápido. André

O cabo é excelente, tem um tamanho bom, o material do fio é super-resistente. Quanto ao custo-beneficio, valeu muito a pena. O produto realmente entrega o que propõe. Acredito que seja muito durável, ao menos não é um material que reveste o fio com aspecto de pouca durabilidade ou que se quebre com facilidade. Sendo assim, super indico a compra desse produto. Marcia Coelho

Produto de qualidade. Tenho este cabo há mais de um ano e funciona perfeitamente. Uso diariamente para carregar meu celular (S21) e utilizo a fonte que veio junto com o aparelho para conectar o fio. Depois desse tempo todo, ainda não apresenta desgaste, principalmente perto da saída, onde os meus antigos cabos sempre quebravam. O fio é resistente e não dobra fácil. Fabiana

Tem 1,5 metro de tamanho e é bem flexível, mas é bem seguro tanto nas pontas quanto no cabo. Gostei muito da composição. Daniel Bastos

Pontos de atenção

Entre as reclamações feitas por compradores, estão falhas no contato, além de lentidão na recarga.

Produto é bom e bonito. Mas quando uso no carro ele fica dando mau contato e desconectando.

Alex Herval

Em duas semanas após receber o carregador e o cabo, o carregamento começou a apresentar lentidão. Troquei o cabo e voltou ao normal. Depois, notei que os conectores nas pontas do cabo estavam meio tortos. Após endireitá-los, o cabo voltou ao normal. Mas hoje, menos de um mês após a compra, o problema de conexão do cabo voltou. Custou caro para um produto tão simples e apresentou defeito muito rapidamente. Não recomendo. Antônio Luiz Nascimento Ferreira

Na descrição do produto, diz que é compatível com iPhone, porém o cabo não identifica o CarPlay quando conectado no carro e, quando ligado na tomada, ele identifica o carregamento, mas não está com o carregamento rápido (tanto no iPhone, quanto no iPad). Lucas Imperial

