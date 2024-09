BC da China reduz taxa de instrumento de empréstimo de médio prazo

XANGAI (Reuters) - O banco central da China reduziu a taxa de seu instrumento de empréstimo de médio prazo para algumas instituições financeiras nesta quarta-feira, em um movimento consistente com as medidas de estímulo econômico anunciadas na véspera.

O Banco do Povo da China disse que reduziu a taxa sobre 300 bilhões de iuanes (42,66 bilhões de dólares) em empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano de algumas instituições financeiras de 2,30% para 2,00%.

As taxas nas operações desta quarta-feira variaram de 1,90% a 2,30% e o saldo total de empréstimos MLF agora é de 6,878 trilhões de iuanes, disse o banco central chinês em um comunicado.

O Financial News, um veículo apoiado pelo Banco do Povo da China, disse que a divulgação das taxas de oferta pela primeira vez mostrou diferenças nas necessidades de financiamento de médio e longo prazos entre várias instituições financeiras, em linha com a promessa do banco central de ampliar a transparência da política monetária.

O resultado do leilão de MLF foi divulgado antes e separadamente das operações de mercado aberto, observou o jornal, acrescentando que ele destacou a diferença em relação à taxa de recompra reversa de sete dias, que agora serve como a taxa de referência da política monetária.

A medida permitiu que "a MLF retornasse ao seu posicionamento como uma ferramenta de liquidez de médio e longo prazos", disse o jornal. Um lote de 591 bilhões de iuanes em empréstimos MLF expirou este mês.

Na terça-feira, Pequim divulgou seu maior pacote de estímulo desde a pandemia para tirar a economia de seu estado deflacionário e voltar a atingir a meta de crescimento do governo.

"A rolagem parcial não foi uma surpresa, especialmente com o corte planejado da taxa de compulsório", disse Frances Cheung, chefe de estratégia de câmbio e taxas do OCBC Bank, referindo-se ao corte planejado pelo banco central de 50 pontos-base na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas.

Cheung disse que a divulgação dos lances mais altos e mais baixos reflete "a intenção de tornar esse mecanismo mais orientado pela demanda e de enfraquecer o papel da taxa de MLF como uma orientação de política."

(Por redação de Xangai)