S&P 500 e Nasdaq caem após dados de confiança do consumidor; mineradoras sobem

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq caíam nesta terça-feira, com os investidores digerindo um relatório fraco da confiança do consumidor dos Estados Unidos e ponderando sobre o próximo movimento do Federal Reserve, enquanto as ações do setor de mineração recebiam impulso depois que a China anunciou um amplo pacote de estímulo econômico.

Um relatório do Conference Board mostrou que seu índice de confiança do consumidor ficou em 98,7 em setembro, em comparação com a estimativa de 104,0 de economistas consultados pela Reuters. O índice do mês anterior foi revisado para cima, aos 105,6.

As ações de megacaps, como Amazon.com, Meta e Microsoft, perdiam mais de 1% cada uma após os dados.

Ainda assim, o S&P 500 e o Dow Jones estavam oscilando perto de máximas recordes, uma vez que os dados do início desta semana apontavam para uma economia robusta em geral, enquanto várias autoridades apoiaram um maior afrouxamento monetário pelo Fed.

O Dow Jones subia 0,19%, a 42.204,75 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,06%, a 5.715,35 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,17%, a 17.943,97 pontos.

Os preços dos metais eram impulsionados depois que a China anunciou seu maior pacote de medidas econômicas desde a pandemia.

As mineradoras de cobre e lítio subiam, com a Freeport-McMoRan em alta de 5,9%, a Southern Copper avançando 7,1%, a Albemarle ganhando 4,2% e a Arcadium subindo 5,8%.

A diretora do Fed Michelle Bowman advertiu que as principais medidas de inflação permanecem "desconfortavelmente acima" da meta de 2%, o que justifica a cautela enquanto o banco central prossegue com o corte nos juros.

A precificação do mercado para a decisão do Fed em novembro está quase que igualmente dividida, com apostas entre redução de 25 ou de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Nesta semana, investidores ainda analisarão dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o índice de inflação PCE.

(Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal em Bengaluru)