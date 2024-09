Papa Francisco admite que às vezes dorme enquanto reza

O papa Francisco reconheceu que às vezes acaba dormindo enquanto reza e afirmou que isso não é um problema, porque, para ele, é um sinal de que está "bem com o Senhor".

A declaração foi dada pelo Pontífice em conversas privadas que teve com jesuítas da Indonésia, de Timor-Leste e de Singapura durante a sua última viagem, cujos trechos foram divulgados pelo jornal "Corriere della Sera" nesta terça-feira (24).

"Às vezes adormeço em oração. E isto, quando acontece, não é problema. Para mim, é um sinal de que estou bem com o Senhor. Descanso rezando. Nunca abandono a oração", admitiu o argentino.

No texto transcrito pelo padre Antonio Spadaro, que será publicado pela "Civiltà Cattolica", o líder da Igreja Católica também revela que se levanta cedo "porque estou velho".

"Depois do descanso, que me faz bem, levanto-me por volta das 4h, depois às 5h começo a oração: rezo o breviário e falo com o Senhor. Se a oração é um pouco, digamos, 'chata', depois rezo o rosário. Depois vou ao Palácio para as audiências", contou o papa, acrescentando que na sequência almoça e descansa um pouco diante do Senhor.