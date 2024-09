Milei chama ONU de 'Leviatã' e promete 'agenda de liberdade'

O extravagante presidente libertário da Argentina, Javier Milei, criticou em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas a ONU, chamando-a de um monstro "Leviatã", rejeitou o seu "pacto para o futuro" e prometeu no lugar uma "agenda da liberdade".

Em um discurso no qual ele também disse que a ONU se tornou "impotente" em seu papel fundamental na prevenção de conflitos, Milei atacou o pacto para o futuro do órgão apresentado no domingo classificando-o como "socialista" e disse que a missão da ONU se tornou "distorcida".

"Ela se tornou um Leviatã de múltiplos tentáculos que busca decidir o que cada Estado-Nação deve fazer e como os cidadãos do mundo devem viver", disse o economista de direita e ex-comentarista televisivo, fazendo referência à gigante serpente marítima da mitologia.

"É o que sempre acontece com as ideias da esquerda. Eles criam um modelo de acordo com o que os seres humanos devem fazer e, quando as coisas são diferentes, eles reprimem, restringem e reduzem a liberdade."

Milei, que tem conflitos regulares com oponentes políticos, está lutando para restaurar a estabilidade econômica na Argentina depois de anos de crises, com duras medidas de austeridade que estão auxiliando a mudar o profundo déficit fiscal, mas agravando a recessão.

Antes de decidir concorrer à Presidência, o ex-comentarista televisivo famoso pelo espalhafato chegou a atacar o papa Francisco, chamando-o de um "filho da puta que prega o comunismo". Os dois, contudo, têm buscado restabelecer relações desde que Milei assumiu o cargo em dezembro.