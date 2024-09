Polícia pede à Justiça que assessor de Marçal fique 300m longe de Duda Lima

A Polícia Civil pediu que a Justiça de São Paulo proíba Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB), de se aproximar a menos de 300 metros de Duda Lima, marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB), após agressão no debate do grupo Flow.

O que aconteceu

Pedidos de medidas cautelares encaminhados pela delegada foram feitos a pedido da defesa de Duda Lima. A delegada Eliane Tomé Paro Bellagamba, do 16º DP (Vila Clementino), argumentou que as medidas são necessárias para assegurar a integridade física e psicológica do marqueteiro de Nunes.

Veja as medidas solicitadas pela Polícia Civil:

Proibição de se aproximar, mantendo distância mínima de 300 metros;

Proibição de manter qualquer tipo de contato, seja por meio direto ou indireto, incluindo comunicação por terceiros ou por via eletrônica;

Proibição de frequentar os mesmos locais, ainda que Medina tenha chegado anteriormente ao local;

Proibição de publicar ameaças ou ofensas nas redes sociais.

Marqueteiro de Nunes levou seis pontos e nega ter começado briga. O advogado de Duda Lima, Daniel Bialski, afirma que o publicitário fará "exames complementares" após ter levado o soco de Medina. Segundo Bialski, ele sofreu um corte profundo próximo à sobrancelha e deve ir nesta terça-feira (24) a um oftalmologista para verificar se a lesão afetou a visão dele.

Duda Lima diz ter sido empurrado por Medina antes do início do debate. O empurrão, segundo o marqueteiro, teria ocorrido durante a chegada de Marçal para o debate do Flow. Nesse momento, o candidato do PRTB encontrou Nunes e teve uma discussão com o prefeito.

Já dentro do estúdio, publicitário disse que afastou celular que Medina usava para filmá-lo. Na versão de Duda Lima, ele afastou com as mãos um celular que estava apontado para ele. Minutos depois, ele diz que Medina o agrediu quando ele estava de costas.

"Nem vi" de onde partiu o soco, afirmou Lima, à colunista do UOL Raquel Landim. "O cara colocou o telefone na minha cara, me provocando, eu me afastei, coloquei a mão na frente. E quando me virei, veio o soco. Nem vi direito de onde partiu", disse o marqueteiro antes de chegar à delegacia de polícia para prestar queixa.

O assessor de Marçal diz que apenas se defendeu. Ele declarou que o marqueteiro de Nunes teria tentado arrancar o celular da mão dele durante a confusão ocorrida após o candidato do PRTB ser excluído do debate.

Marçal disse que Duda Lima "perdeu o controle", mas que agressão de assessor dele também foi "reprovável". "Após essa agressão, Duda continuou a proferir zombarias e, diante desse cenário, Medina também reagiu de maneira reprovável, perpetuando um ciclo de agressão física que é inaceitável, principalmente em ambientes de debate", afirmou o candidato PRTB, em nota.