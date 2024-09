Pesquisa AtlasIntel mostra empate técnico triplo na liderança em Natal

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (24) mostra que três candidatos aparecem tecnicamente empatados na liderança da corrida à Prefeitura de Natal.

O que aconteceu

Natália Bonavides (PT), Paulinho Freire (União) e Carlos Eduardo (PSD) têm, respectivamente, 28,4%, 27,9%, e 27,6% das intenções de voto. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados.

Veja os números do primeiro turno

Natália Bonavides (PT): 28,4%

28,4% Paulinho Freire (União): 27,9%

27,9% Carlos Eduardo (PSD): 27,6%

27,6% Rafael Motta (Avante): 3,8%

3,8% Nando Poeta (PSTU): 2%

2% Hero (PRTB): 0,1%

0,1% Não sabe: 8%

8% Voto branco/nulo: 2,2%

Segundo turno

No primeiro cenário, Carlos Eduardo seria eleito com 45%, contra 35% de Natália. Com um percentual mais apertado, o candidato do PSD também lidera contra o adversário do União Brasil com 45% a 37%.

A pesquisa realizou 1.200 entrevistas entre os dias 18 a 23 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número foi RN-04289/2024. O nível de confiança é de 95%.