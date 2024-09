Presidente do Fed de Atlanta diz que economia está voltando ao normal mais rápido do que o esperado

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos está próxima das taxas normais de inflação e desemprego e o Federal Reserve precisa que a política monetária também se "normalize", disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta segunda-feira, em comentários que sugeriram abertura para um ritmo rápido de cortes nos juros nos próximos meses.

"O progresso na inflação e o esfriamento do mercado de trabalho surgiram muito mais rapidamente do que eu imaginava no início do verão", disse Bostic em comentários preparados para evento do Centro Econômico e Financeiro Europeu. "Neste momento, imagino que a normalização da política monetária ocorrerá mais cedo do que eu pensava ser apropriado, mesmo há alguns meses."

"Normalização" refere-se ao retorno da taxa de juros do Fed a um nível que não incentive nem desestimule investimentos e gastos, um nível que ficaria um pouco abaixo da faixa de 4,75% a 5% definida na semana passada, depois que o Fed começou a afrouxar a política monetária com um corte de 0,5 ponto-base.

Bostic disse que a discordância sobre a taxa de juros normal ou "neutra" precisa é de pouca importância enquanto os juros permanecem tão altos, com riscos tanto para a inflação quanto para a taxa de desemprego, atualmente em 4,2%.

Bostic esperava anteriormente um ritmo menos agressivo de cortes e um início mais tardio, e disse que o corte grande na semana passada "não fixa uma cadência para novos movimentos", que dependerão dos dados que chegarem.

Mas, segundo ele, "a inflação caiu mais rápido do que eu esperava, e os dados mais recentes solidificam minha convicção de que a economia dos EUA está de fato no caminho de volta à estabilidade de preços de forma sustentável".

Ele observou que as empresas disseram que seu poder de precificação havia "praticamente evaporado" e que algumas medidas recentes importantes da inflação estavam abaixo da meta do Fed.