Com este mixer de mão dá para fazer de capuccino a omelete; confira teste

Quando se trata de utensílios de cozinha, um dos mais práticos e úteis é o mixer de mão. Ele pode ser usado para preparar leite, cappuccinos cremosos, sucos, vitaminas e até mesmo bater ovos, de maneira rápida e sem a necessidade de sujar diversos objetos.

O modelo que tenho em casa é o minimixer fuê da Vinwer, que vem com duas opções de batedor, sendo um para bebidas e outro para ovos. Veja o que gosto no produto e quais os pontos a serem levados em consideração sobre ele.

O que eu gostei

Fácil de usar. Basta encaixar o batedor desejado na ponteira e girar para travá-lo. Depois, é só apertar o botão de ligar, que é o mesmo para alterar as velocidades e desligar.

Boa potência. São três opções diferentes, e a terceira me surpreendeu devido à sua intensidade. Uso para bater shakes, pois em uma xícara de tamanho normal o líquido espirra tamanha a força.

Versatilidade. Por acompanhar dois batedores, achei o mixer bastante versátil. Com ele, costumo preparar bebidas e também uso para bater ovos. É possível também bater clara em neve em poucos minutos.

Fácil de carregar. Funciona com bateria e para carregá-lo basta encaixar o cabo USB e ligá-lo na tomada. Uma carga completa demora em torno de uma hora e dura de duas a três semanas aqui em casa.

Minimixer é bastante útil na cozinha Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Recarga. Não vem com um carregador completo. Nele vem um cabo USB, mas não vem a parte do plugue para ligá-lo na tomada. Uso o do celular para fazer isso.

Durabilidade. Para bater bebidas e ovos, acho o mixer bem útil. Porém, este parece ser um pouco frágil para alimentos mais pastosos, por isso nunca o utilizei nessa situação.

Quem pode gostar

É uma boa opção para pessoas que gostam de praticidade na cozinha, mas não querem ter diversos utensílios. Por ser dois em um, ocupa pouco espaço no armário e é bem fácil de lavar.

Quem mora com a família e acorda cedo também pode gostar, já que o aparelho é bastante silencioso e seu uso não incomoda quem está dormindo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.