Candidata a prefeitura de Guarujá diz ter sofrido ataque a tiros em carro

Candidata a prefeitura de Guarujá (SP), Thaís Margarido (União Brasil) disse que foi alvo de ataque a tiros durante cumprimento de agenda eleitoral na noite do domingo (22).

O que aconteceu

Thaís estava em um carro acompanhada pela filha de 8 anos. Uma outra menina de 10, filha de um candidato a vereador, e uma assessora de Thaís também estavam no veículo. Ninguém ficou ferido, conforme nota divulgada pela assessoria da candidata.

Suposto ataque ocorreu por volta das 18h no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Antes do ataque, Margarida havia realizado ato de campanha pelas ruas do bairro e retornava para casa.

Carro era dirigido pela assessora de Thaís e as crianças iam no banco de trás. Ainda segundo a nota da candidata do União Brasil, os tiros foram disparados em um trecho de mata. Boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Guarujá.

Margarido disse acreditar que o suposto ataque, apesar de "muito grave", era apenas para "assustá-la", não uma tentativa de execução. "Foi um dia muito especial no Santa Cruz, as pessoas animadas, compartilhando ideias comigo. Nunca imaginei que poderia encerrar o domingo assim. Com a fé que tenho no meu Deus, eu não acredito que queriam me matar, mas me assustar. Só que isso foi muito grave, eu estava com duas crianças no banco de trás. Não compreendo ainda o motivo para isso. Agora eu só preciso ficar com a minha família, entender o que aconteceu hoje e seguir porque é isso que farei, eu vou seguir", diz a nota.

A candidata e sua assessora prestaram depoimento na Delegacia Sede de Guarujá. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.