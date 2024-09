Grupo Quad amplia cooperação em segurança marítima durante cúpula de despedida de Biden

CLAYMONT, Delaware (Reuters) - Líderes de Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos expandiram as medidas conjuntas de segurança nas águas da Ásia, por onde passa uma parte expressiva do comércio mundial, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, recebia seus parceiros do grupo Quad, criado na esteira das preocupações comuns a todos os membros com a China.

Biden, que se reuniu com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese perto de sua cidade natal em Delaware, no sábado, enfatizou a importância de manter o Quad, que ele considera uma conquista marcante da política externa. Ele deixará o cargo após a eleição presidencial dos EUA no dia 5 de novembro.

Os líderes anunciaram operações conjuntas da guarda costeira no próximo ano, que incluirão funcionários australianos, japoneses e indianos passando algum tempo em um navio da guarda costeira dos EUA. Os países planejam aumentar a cooperação logística militar, disseram as autoridades. Eles não comentaram sobre onde a atividade da guarda costeira será realizada.

Os líderes também planejaram expandir a Parceria Indo-Pacífico para Conscientização do Domínio Marítimo, lançada há dois anos.

Embora a Casa Branca tenha dito que a cúpula do Quad não foi direcionada a nenhum outro país e que Pequim não deve ter nenhum problema com essa iniciativa, Biden iniciou a sessão da cúpula com um briefing sobre a China.

Em uma declaração conjunta sem citar o governo chinês pelo nome, os líderes condenaram “manobras coercitivas e intimidadoras no Mar do Sul da China”.