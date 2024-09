Equador corta energia em metade de suas províncias em meio a seca histórica

QUITO (Reuters) - O governo do Equador anunciou a suspensão do serviço de eletricidade por nove horas no domingo em 12 das 24 províncias do país andino e colocou 19 áreas em alerta vermelho devido a uma seca que reduziu os níveis de água das usinas hidrelétricas.

O apagão nas províncias ocorrerá das 8h locais até as 17h, informou a presidência do Equador em um comunicado divulgado na noite de sábado no X. Isso se soma aos planos do governo anunciados na terça-feira para cortes de energia noturnos de oito horas em todo o país, de segunda a quinta-feira.

O Equador está enfrentando a pior seca do país em 61 anos e uma crise energética agravada pelo que o governo diz ser a falta de manutenção das represas existentes e de contratos para garantir a geração de energia.

As autoridades equatorianas disseram que a suspensão extra da eletricidade no domingo foi baseada na "proteção dos recursos hídricos."