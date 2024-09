Candidato do PL assopra farinha no rosto de Boulos em ato de campanha

O candidato a vereador de São Paulo pelo PL Adam Maamari soprou farinha no rosto de Guilherme Boulos (PSOL), durante ato de campanha do psolista neste domingo (22).

Maamari postou o vídeo do momento em seu perfil no Instagram. Embora seja do PL, partido que compõe a chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na candidatura à reeleição, Maamari apoia a candidatura de Pablo Marçal (PRTB).

Marçal vem dizendo sem provas que Boulos é usuário de cocaína, o que o candidato do PSOL nega. Ricardo Nunes também chegou a ser acusado, mas enviou a Marçal cópia de um exame toxicológico e as acusações cessaram.

A campanha de Maamari é inteiramente financiada pelo PL. Vieram do diretório nacional do partido os R$ 80 mil arrecadados pelo candidato até agora.

Em nota, a campanha de Boulos lamentou o episódio. "Infelizmente as mentiras que tentam associar Boulos ao uso de drogas difundidas pelos candidatos bolsonaristas Ricardo Nunes e Pablo Marçal estimulam esse clima na campanha. Diferentemente do seu adversário, que age com sensacionalismo e fingimento, Boulos seguiu o trajeto de bicicleta com grande apoio popular."