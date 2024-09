UOL publica resposta da TV Cultura à coluna de Raul Juste Lores

A TV Cultura vem solicitar a publicação de resposta e esclarecimento à coluna de Raul Juste Lores, publicada na última quarta-feira (18/9), no portal UOL.

De forma irresponsável, o jornalista Raul Juste Lores fala inúmeras inverdades e ataca a TV Cultura, a qual acusa de "despejar o Museu da Casa Brasileira"; o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, profissional respeitado que está no mercado televisivo há mais de 40 anos, com passagens pela Rede Bandeirantes, SBT, Fundação Cásper Libero e TV Cultura, além de ter atuado como Publisher na Caras, Rolling Stone, ESPN, América Economia, Aero Magazine, TAM Magazine (revista de Cultura) e revistas customizadas para muitas empresas e entidades; e o Conselho Curador da FPA.

Em 2019, José Roberto Maluf foi eleito presidente da Fundação Padre Anchieta após votação do Conselho Curador da instituição. Em 2022, por unanimidade, foi reeleito. Sua gestão à frente da FPA, que além da TV Cultura administra as Rádios Cultura FM e Brasil, TV Rá Tim Bum!, Univesp TV, Solar Fábio Prado e Brasil Jazz Sinfônica, é marcada, entre outras ações, pela retomada da dramaturgia, das transmissões esportivas, como a Europa League e Fórmula Indy, pela modernização de equipamentos das emissoras etc. Somente em 2023, foram 75 novas produções e mais de 2 mil horas inéditas exibidas de programação na TV Cultura. Um número que não se registrava na emissora desde 2009.

Sobre a programação infantil, que o jornalista diz que "vive de reprises", é importante informar que a Cultura é a única emissora aberta com ampla programação para crianças, com mais de 10 horas diárias. Atualmente, grava uma nova temporada da série Cocoricó.

Também menciona o programa apresentado por Amaury Jr., que não prevê pagamento de salário por parte da TV Cultura. Da receita obtida pela atração, parte vai para a produção do programa, de responsabilidade da empresa do profissional.

Hoje, a Cultura está presente em todos os estados brasileiros. Na TV aberta são mais de 220 canais próprios no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, 65 afiliadas geradoras e 350 retransmissoras espalhadas pelo Brasil.

A coluna no UOL ainda destaca o link do canal do jornalista no Youtube, publicado no último domingo (15), em que Lores desrespeita e menospreza o trabalho de centenas de colaboradores que trabalharam ou ainda compõem o quadro funcional da TV Cultura ao dizer que a emissora é um "cabide de emprego".

Juste Lores ainda fala, em sua coluna no UOL, que a TV Cultura "despejou" o Museu da Casa Brasileira, levando os leitores a acreditarem numa informação falsa. O MCB estava sob a administração da Fundação Padre Anchieta, por meio de um convênio firmado com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em abril de 2023, a Secretaria de Cultura solicitou a rescisão do contrato junto à FPA e definiu que o Museu não ficaria mais sediado no Solar Fábio Prado, e que seria transferido para um novo espaço.

Quanto ao MIS Experience, que não pertence à TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta apenas loca o espaço ao MIS (Museu da Imagem e do Som), não tendo qualquer ingerência sobre o conteúdo de suas exposições.

Finalmente, no que diz respeito ao Conselho da Fundação Padre Anchieta, é com imenso orgulho que temos representantes das mais diversos segmentos e áreas ideológicas, que, sim, dão importante contribuição para que a TV Cultura se mantenha como a principal emissora pública do País. Emissora essa que tem a admiração de seu público e o reconhecimento da crítica, por meio de dezenas de prêmios conquistados nos últimos cinco anos.