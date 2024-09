Vereador de Cuiabá é preso em operação contra lavagem de dinheiro com shows

Do UOL, São Paulo

A FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (20) uma operação contra uma quadrilha formada por servidores públicos suspeitos de lavagem de dinheiro em casas noturnas de Cuiabá.

O que aconteceu

Lavagem de dinheiro era feita para uma facção criminosa. Um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, além do bloqueio de contas bancárias e sequestro de seis veículos e um imóvel.

Vereador Paulo Henrique Figueiredo (MDB) foi preso nesta manhã. Ele é apontado como mediador entre a facção e os servidores. O UOL tenta localizar a defesa do parlamentar. Espaço segue aberto para manifestação.

Segundo a Polícia Federal, servidores contratavam MCs conhecidos nacionalmente. As atividades nas casas noturnas eram bancadas por integrantes da facção e promoters com o dinheiro do tráfico.

Agentes públicos teriam facilitado a concessão de licenças para a realização dos shows. Os eventos eram aprovados e aconteciam sem a documentação necessária. Eles podem responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.