Kit garrafa térmica com xícaras está por R$ 27: 'Segurou o café quente'

Gosta de tomar um café quentinho durante o dia e quer levá-lo para onde for? Então esse achadinho que o Guia de Compras UOL encontrou é para você: esse kit de garrafa térmica com três xícaras promete ser ideal para levar a bebida para o trabalho, faculdade ou outros compromissos, sem esfriar o café.

E você ainda consegue economizar, já que o produto está com 55% de desconto na Shopee, saindo por R$ 27. Confira adiante o que esse kit promete e leia avaliações de quem já utilizou.

O que esse kit de garrafa e xícaras promete?

Conjunto feito de aço inoxidável;

Promete isolamento térmico de seis a 12 horas;

Acompanha três xícaras, sendo uma a tampa da garrafa;

Possui botão de vedação;

Pode ser usada para armazenar bebidas quentes como café, chá e chocolate;

Também mantém o líquido frio por mais tempo;

Está disponível em diferentes cores: preto, verde, cinza, prata e rosa.

O que diz quem comprou?

A avaliação média do produto é de 4,8 (Shopee) e 4,1 (Amazon). Confira algumas opiniões.



Com relação ao tempo que mantém aquecido, testei sem utilização de xícara como tampa, apenas com a tampa de plástico com botão de vedação. O tempo que manteve uma temperatura razoável foi cerca de quatro/seis horas [...]. De qualquer modo, pelo preço, compensa muito. Otimiza bastante espaço de minha mesa de trabalho e evita preocupação de derrubar café no computador, pois a xícara tem um formato e tamanho muito estável, além da tampa de plástico vedar bem no quesito de vazar líquido. Excelente compra.

Beatriz

Garrafa perfeita. Muito fofa e cabe na bolsa. Mas acho que só segura quente por umas cinco horas, mas, pelo preço, está ótimo. A entrega foi feita bem rápido e bem embalado.

Andressa Anjos

Entrega super-rápida e produto excelente. Cumpre com a propaganda. Coloquei água quente às 13h e olhei às 22h. Ainda estava quente, pelo vapor no copo dá pra ver. Produto bem embalado. Com certeza, comprarei mais, pois o preço é excelente.

Tati

Mantém a temperatura por várias horas. Me surpreendeu positivamente. Ótimo custo-beneficio.

Douglas Antônio

Material bastante leve. Segurou o café quente por aproximadamente quatro horas.

Mario Pedroso

Valeu a pena essa compra. Gostei muito do produto. A bebida não fica quente por 12 horas, conforme informado na embalagem, mas ao menos umas cinco horas, fica sim -- o que para mim já é o suficiente. Eu recomendo.

Emerson Luis

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores da Shopee relatam que o produto foi entregue com avarias. Na Amazon, os compradores criticaram principalmente que a garrafa não preserva bem as temperaturas das bebidas.

Insatisfeita com a compra. No primeiro uso, ok. Conservou quente. Mas, após o primeiro uso, não conserva. Dinheiro jogado fora.

Ludmila Vilela



A garrafa veio amassada e rachada no fundo. Um dos copos veio completamente amassado, assim como a caixa.

Mariana

O design é lindo, só não permanece quente por muito tempo.

Elayne

A garrafa não segura o café quente nem por meia-hora. O calor passa para o lado de fora, demonstrando a fragilidade do produto.

Ricardo

A garrafa é bonita, porém derrama na hora de servir.

Claudia Cristina

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.