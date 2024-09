É possível reverter os cabelos brancos? Por que eles surgem?

Tem gente que morre de medo deles; outros os assumem com orgulho. Mas o fato é que, mais cedo ou mais tarde, os cabelos brancos aparecem, não importa se eles sejam pretos, castanhos, louros ou ruivos.

O que determina essa mudança de cor é a genética. Geralmente, aparecem primeiramente na barba, depois nas regiões temporais. A seguir, surgem no resto da cabeça, depois tronco e, por fim, na região genital.

O que dá cor à pele e aos pelos é a melanina, pigmento proteico feito em uma célula chamada melanócito. Com a herança genética, cada indivíduo recebe uma proporção específica de eumelaninas (de cor castanha ou preta) ou feomelaninas (de cor avermelhada ou amarela). Em geral, os cílios, sobrancelhas e pelos pubianos são mais escuros do que o cabelo.

Como eles surgem

Imagem: iStock

Um estudo publicado em 2023 por cientistas da NYU (Universidade de Nova York) mostrou, pela primeira vez, como a ação de células-tronco que ficam "presas" no folículo capilar pode estar relacionada ao surgimento de cabelos brancos.

O cabelo nasce no bulbo capilar, uma estrutura na raiz do pelo onde existem células-tronco, ou seja, células que não cumprem nenhuma função específica.

Durante o crescimento, essas células-tronco passam por um processo chamado diferenciação e se tornam células específicas. Uma dessas categorias específicas é a dos melanócitos, que são as células responsáveis pela cor do pelo.

O estudo aponta que, além da capacidade de se transformar em melanócitos, estas células também têm uma capacidade rara no corpo humano de voltar ao estágio de células-tronco.

"Mas, com o envelhecimento, elas perdem a habilidade de fazer o caminho contrário e não conseguem mais voltar a produzir cor", explica Aline Blanco, dermatologista especializada em distúrbios capilares.

"O estudo mostra que é a perda dessa função 'camaleônica' nas células-tronco dos melanócitos que pode ser responsável pela perda da cor do cabelo. Essas descobertas sugerem que a mobilidade das células-tronco dos melanócitos e a diferenciação reversível são essenciais para manter o cabelo saudável e colorido", explica Mayumi Ito, professora na NYU Langone Health e coautora do artigo.

É possível reverter os cabelos brancos?

Apesar desses avanços, ainda não existe uma técnica que permita a reversão dos cabelos brancos. A pesquisa feita por cientistas da NYU foi realizada a partir de uma análise in vitro de células de camundongos. De acordo com Qi Sun, pós-doutorando na NYU Langone Health e principal autor da publicação, as descobertas levantam uma forte possibilidade de que o mecanismo descoberto possa se repetir em humanos.

"Se for o caso, este estudo apresenta um caminho potencial para reverter ou prevenir o envelhecimento do cabelo humano, ajudando as células aprisionadas a se moverem novamente pelo folículo", explica Sun.

Mas a ciência já aponta algumas causas que podem acelerar ou retardar o surgimento dos fios brancos.

"Os cientistas ainda vão focar em entender a questão genética, quais são os fatores que fazem o melanócito parar de produzir pigmento, mas nós já sabemos que existem fatores como exposição à poluição ou à radiação ultravioleta B que podem interferir no funcionamento celular e antecipar ou retardar essa produção", explica Ypiranga.

A dermatologista Aline Blanco explica também que estresse, sono irregular, alimentação ruim e sedentarismo levam ao envelhecimento precoce e ao acúmulo de radicais livres no organismo, e podem induzir o aparecimento de cabelos grisalhos mais cedo.

"Temos estudos recentes que mostram como a função do neurotransmissor do estresse leva a alteração dos melanócitos. É como se a noradrenalina em excesso fosse tóxica para essas células. É claro que a genética tem um papel muito importante, mas o estresse também influencia", aponta.

*Com informações de reportagem publicada em 10/07/2023 e 16/01/2023