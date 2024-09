GT5 e mais: relógios da Huawei se destacam por recursos de saúde mental

A Huawei lançou hoje (19) em Barcelona, na Espanha, quatro novos smartwatches. Além do tradicional monitoramento de atividades físicas, os modelos se destacam por recursos de saúde mental. São eles: Huawei Watch GT5, Watch GT5 Pro, Ultimate e Watch D2.

A pré-venda dos quatro no Brasil está marcada para 23 de setembro, e a chegada oficial em 14 de outubro. Os preços em real não foram revelados. Os valores em euro variam entre 249 e 899. O Guia de Compras UOL acompanhou o lançamento de perto e traz a seguir os principais destaques dos novos relógios inteligentes.

Níveis de estresse e bem-estar

Todas as versões ganharam um sistema chamado TruSense, que promete monitorar mais de 60 indicadores de saúde e condicionamento físico, além de um componente mais direcionado ao bem-estar emocional.

Basicamente, os sensores monitoram a frequência cardíaca, temperatura da pele e qualidade do sono. A partir desses dados, o sistema da empresa gera uma avaliação de bem-estar.

Um recurso interessante é ter acesso aos níveis de estresse ao longo do dia. As emoções podem ser refletidas na tela dos aparelhos a partir da figura de um urso panda — se a pessoa estiver irritada, o pandinha mostrará isso.

Outra ferramenta útil de saúde é que os relógios sugerem exercícios físicos e respiração quando identificam níveis de estresse mais elevados. O nível de humor é dividido em três formas: "agradável", "neutro" e "desagradável".

Huawei Watch GT5

Design. É um relógio mais casual para ser usado no dia a dia. As bordas da tela Amoled ficaram mais finas e bem definidas em comparação com a geração anterior. A caixa é feita a base de aço inoxidável. Está disponível em dois tamanhos de caixa: 41 mm e 46 mm, a partir de 249 euros.

Bateria. Duração de até 14 dias para o modelo de 46 mm e de sete dias para o de 41 mm, segundo a Huawei.

Mapas na tela. Pela primeira vez a série GT mostra mapas na tela das rotas percorridas ao ar livre, além de exibir a elevação do terreno. É preciso baixar o mapa no aplicativo da Huawei e importar para o relógio.

Exercícios. O aparelho teve melhorias nas funções de corrida ao ar livre e o novo modo corrida de montanha, que detecta o tempo de contato com o solo, oscilação vertical e equilíbrio.

Huawei Watch GT5 Pro

Watch GT 5 Pro será vendido em dois tamanhos: 46mm e 42mm Imagem: Divulgação

Design. Vem com caixa de titânio e revestimento metálico. A tela tem proteção com cristal de safira, para ter mais resistência. Disponível em dois tamanhos: 42 mm e 46 mm.

Bateria. Duração de até 14 dias para o modelo de 46 mm (379 euros) e de sete dias para o de 42 mm (449 euros).

Eletrocardiograma e mais. Além de ter todas as funções do GT5, ele conta ainda com um eletrodo no botão inferior, para a medição de eletrocardiograma. O aparelho utiliza esses dados para calcular com mais precisão informações sobre o bem-estar emocional, de acordo com o fabricante.

Plus para mergulhadores. O relógio tem um modo chamado Mergulho Livre, que traz informações como: contagem do tempo, tipo de água, profundidade máxima, número de imersões e mais. Suporta até 40 metros de profundidade, assim como o GT5 consegue.

Amantes de golfe. Oferece mais recursos esse tipo de atividade esportiva, mostrando desníveis do terreno e dando sugestões de tacada. É tipo um assistente pessoal para a pessoa melhorar na sua prática.

Pagamento por aproximação. A partir da tecnologia NFC, será possível usar o relógio para pagar. Contudo, a função ainda não será liberada no Brasil de início.

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Imagem: Divulgação

Top de linha. Segundo a Huawei, ele foi desenvolvido para monitorar com maior precisão dados de atividade física e esportes com uso de GPS. Será vendido no Brasil pela primeira vez.

Design. A caixa do relógio é feita a base de zircônia com luneta de cerâmica em duas cores (verde e branco) e tela com cristal de safira. Disponível apenas no tamanho 46 mm (899 euros).

Bateria. Deve conseguir ficar longe da tomada entre 8 e 14 dias.

Pode ser usado em atividades envolvendo água. O modelo suporta profundidade de até 100 metros.

Foco em golfe. Além do que o GT5 Pro oferece, o modelo traz também o mapeamento de mais de 15 mil campos de golfe pelo mundo, dados sobre as tacadas, distância de tiro, estatísticas e outras informações.

Huawei Watch D2

Huawei Watch D2 Imagem: Divulgação

Design. Versão estrutura mais quadrada, diferentemente dos irmãos — lembra um pouco o Apple Watch. O preço é 399 euros.

Foco na saúde. Seu diferencial é um airbag na pulseira que infla para medir a pressão arterial, indicado para pessoas hipertensas. As medições podem ser feitas a qualquer hora do dia e da noite, em qualquer lugar, afirma a empresa. Para uma maior precisão, o punho precisa estar parado à frente do peito.

Diagnósticos mais precisos. Tem maior precisão para detectar risco de doença cardiovascular e cerebrovascular.

Avanços técnicos

Segundo a Huawei, o TruSense utiliza um hardware que incorpora a mesma tecnologia de satélites de sensoriamento remoto e dispositivos de visão noturna.

Os sensores contam com um vidro escurecido que isola os caminhos ópticos, filtrando interferências e melhorando em mais de 20% a qualidade dos sinais. Os canais de oxigênio no sangue foram ampliados de quatro para 12, proporcionando dados de pulso mais completos para o algoritmo, completa a empresa.

A Huawei afirma ainda que a inteligência artificial nesse sistema também foi aprimorada, com algoritmos de aprendizagem contínua para que os relógios ofereçam maior precisão, velocidade, abrangência e flexibilidade no monitoramento de dados de saúde e condicionamento físico.

Enquanto os lançamentos não chegam ao Brasil, você pode conferir os preços da geração anterior do GT5:

*O jornalista viajou a convite da Huawei.

