Fibe: Homem que atacou mulheres em SP não é maníaco; é fruto do patriarcado

O homem que está sendo procurado pela polícia após atacar mulheres na zona leste de São Paulo não é um maníaco, ele é fruto do patriarcado, afirmou a colunista do UOL Cris Fibe durante participação no UOL News 2ª Edição desta quarta-feira (18).

O fato é que as meninas e as mulheres já partem de um lugar de insegurança muito diferente dos homens, a gente tem medo de andar na rua. Acho que é difícil para os homens entenderem esse medo que congela as nossas pernas de andar nas ruas. Essa cena é muito gráfica do medo que a gente sente. É luz do dia. Ele age em série como agem muitos agressores.

Chamo atenção que estão colocando esse homem com a alcunha de maníaco. Ele não é um maníaco, infelizmente, embora seja mais confortável rotular esse homem como um maníaco e pensar que ele é um pária da sociedade, um psicopata. Mas ele não é nada disso. Ele é um homem fruto de uma sociedade patriarcal. A gente, infelizmente, ainda educa os homens para demonstrarem poder e domínio sobre as mulheres.

Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe explica qual é o resultado dessa sociedade que estimula os homens a serem dominadores desde a infância e os efeitos desse comportamento.

O resultado disso: as meninas sendo educadas para serem dóceis e submissas, e os homens e meninos educados para demonstrar poder e domínio sobre as mulheres como se esse fosse o papel masculino na sociedade. O resultado que a gente vê é a violência.

Ele não é um pária social. Ele é fruto dessa sociedade que sai do carro para pegar as mulheres à revelia delas. E cometer sabe Deus que crime, que pode ser um estupro, um feminicídio, uma importunação. Então, está me incomodando a gente chamar de maníaco, porque é mais fácil imaginar que ele é uma exceção. Só que ele não é uma exceção, infelizmente, ele é um homem comum.

Veja a íntegra do programa: