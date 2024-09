EUA mantêm sistema de mísseis nas Filipinas e testam implantação em tempos de guerra

Por Karen Lema e Poppy McPherson

MANILA (Reuters) - Os Estados Unidos não têm planos imediatos de retirar um sistema de mísseis de médio alcance implantado nas Filipinas, apesar das exigências chinesas, e estão testando a viabilidade de seu uso em um conflito regional, segundo fontes com conhecimento do assunto.

O sistema Typhon, que pode ser equipado com mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos chineses, foi trazido para exercícios conjuntos no início deste ano, disseram os dois países na época, mas permaneceu no local.

O arquipélago do sudeste asiático, vizinho de Taiwan ao sul, é uma parte importante da estratégia dos EUA na Ásia e seria um ponto de parada indispensável para os militares ajudarem Taipé no caso de um ataque chinês.

A China e a Rússia condenaram a primeira implantação do sistema no Indo-Pacífico, acusando Washington de alimentar uma corrida armamentista.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse na quinta-feira que está muito preocupado com o plano de manter o sistema em funcionamento.

"Ele ameaça seriamente a segurança dos países da região e intensifica o confronto geopolítico", afirmou o porta-voz do ministério, Lin Jian, em uma entrevista coletiva.

A implantação, cujos detalhes não haviam sido publicados anteriormente, ocorre no momento em as Filipinas, aliadas por um tratado de defesa aos EUA, e a China estão em conflito sobre partes do disputadíssimo Mar do Sul da China. Os últimos meses trouxeram uma série de confrontos marítimos e aéreos na hidrovia estratégica.

