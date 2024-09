Datena diz que sogra morreu após caso de assédio; estresse pode causar AVC?

José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) no debate deste domingo (15) após o ex-coach citar uma acusação de assédio sexual contra o apresentador. Datena disse que reagiu ao lembrar do que ocorreu com a sogra dele na época.

Durante esse período [das acusações], a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu de complicações desses AVCs muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo e que jamais cometi.

José Luiz Datena

Relação entre emoções e AVC

AVC pode ter ligação com emoções? "No caso de emoções fortes, pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, que aumentam a chance de complicações cardiovasculares, como rompimento de vaso e infarto", afirma o cardiologista clínico Flávio Cure, especialista em cardio-oncologia. A situação específica da sogra de Datena não foi detalhada.

Raiva e tristeza podem ser gatilhos, mas há ressalvas. Embora um estudo global tenha associado os fatores à ocorrência de acidente vascular cerebral, eles não devem ser vistos como culpados isoladamente.

Doenças pré-existentes devem ser consideradas. Na conclusão da pesquisa, os autores dizem que quem viveu momentos de raiva ou tristeza antes do AVC também era mais propenso a ter um histórico de outras doenças, como hipertensão e diabetes.

Principais causas de AVC podem ser controladas. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais é isquêmica, quando há bloqueio de uma artéria (por acúmulo de gordura, por exemplo). Os principais fatores de risco são:

Obesidade;

Pressão alta;

Arritmia;

Diabetes;

Tabagismo;

Sedentarismo;

Colesterol alto;

Dieta pouco saudável, com alto consumo de gorduras saturadas, gorduras trans e calorias.

Esses fatores de risco são responsáveis pela maioria dos casos de AVC. Se a pessoa tem um ou mais desses problemas e ainda enfrenta alta carga de estresse, a orientação é buscar tratamento para reduzir os impactos na saúde. Não é possível viver sem estresse, mas aprender a gerenciá-lo é importante para uma vida, em geral, mais saudável.

AVC também tem fatores que não podem ser controlados, como: