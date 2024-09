Madeleine: Datena ressuscita na campanha com cadeirada em Marçal

A cadeirada que o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) deu no oponente Pablo Marçal (PRTB) durante o debate na TV Cultura trará mais eleitores para o apresentador, avalia a comentarista Madeleine Lacsko ao UOL News desta segunda (16). Para ela, a sociedade está adoecida e internalizou a agressividade.

O Datena ressuscitou na campanha. Não tenho duvida nenhuma que ele vai ter mais votos. É uma tristeza a gente dizer, mas a nossa sociedade está adoecida.

O Pablo Marçal teve essa ascensão meteórica porque ele é agressivo verbalmente. Jair Bolsonaro é um fenômeno do quê? Da glorificação da agressividade. E como os outros candidatos não conseguem competir em estratégia e agressividade com o Marçal, as pessoas vão ler a cadeirada como uma atitude revolucionária. É a cadeirada antifascista. E as pessoas vão passar pano, sim, porque as pessoas passam pano para agressividade em vários outros âmbitos da nossa sociedade.

O Datena ressuscitou, e tem gente se sentindo de alma lavada por ter visto uma cadeirada quando não gosta da personagem. A gente tem uma sociedade permissiva com violência. Uma sociedade que tem cara de pau de comparar violência física com verbal. As duas são ruins. As duas machucam. Mas não é a mesma coisa.

Lacsko também associa a agressividade na ocasião da cadeirada durante o debate com uma visão deturpada de afirmação da masculinidade.

Existe uma coisa muito perversa na sociedade que é a deturpação do conceito de masculinidade ou de liderança masculina com o conceito de agressividade.

A gente tem visto a disrupção como sinônimo de masculinidade. O diálogo dos dois, gente, eles são adultos, isso não é moleque de 12 anos falando. 'Ah, porque você não é homem'. 'Ah, eu dei a cadeirada e daria de novo, porque sou homem, sim'. Isso é ser homem? Ser homem é bater nos outros? Aparentemente, para nossa sociedade é.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.