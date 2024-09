Horário de verão no Brasil é "realidade muito premente", diz ministro

(Reuters) - Com a severa seca reduzindo os reservatórios das hidrelétricas, a volta do horário de verão no Brasil passa a ser uma "realidade muito premente", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ele explicou que, diante da escassez hídrica e também da queda da geração solar e eólica no que chamou de "momento de pico" de consumo, entre 18h e 20h, a retomada do horário de verão se faz necessária.

"É o momento em que a gente deixa de gerar a solar, diminui a eólica, que são as energias intermitentes, e nós precisamos despachar térmicas", disse ele, em entrevista à rádio Itatiaia, nesta segunda-feira.

"Então o efeito do horário de verão não é só de segurança energética, até porque nós não temos risco energético... mas nós temos de aumentar a segurança e resiliência do sistema para garantir energia para todas as brasileiras e brasileiros, e também a gente tem que planejar 2026", disse.

Ele disse que na terça-feira haverá uma reunião com Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), quando o assunto será discutido.

Ele disse ainda que o horário de verão tem impacto positivo na economia, pois "aquece" o turismo e o movimento de bares, restaurantes.

"Vamos avaliar o contexto, e é muito provável que a gente proponha o horário de verão ao governo para uma decisão final", disse.

"Tudo leva a crer que há uma necessidade, necessidade para não deixar a conta de energia subir."

Ele explicou que o governo quer evitar qualquer tipo de despacho extra formal das térmicas, que encarecia os custos de geração.

"Por isso que o horário de verão é importante, com o horário de verão a gente dissipa o despacho das térmicas, possibilita planejar melhor 2026."

Questionado sobre as razões de governo anterior de ter acabado com o horário de verão, o ministro disse que a medida foi encerrada "sem uma análise técnica".

Extinto em 2019, o horário de verão tinha como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica entre o fim da tarde e o início da noite, a partir do melhor aproveitamento da luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora.

O retorno dessa política chegou a ser estudado alguns anos atrás, especialmente no contexto da crise hídrica de 2021, que levou o governo a mobilizar uma série de recursos para evitar problemas no fornecimento de energia.

No entanto, estudos realizados na época mostraram que o retorno do horário de verão não produziria economia significativa de energia, pois a redução observada no horário da ponta noturna é compensada pelo aumento do consumo em outros períodos.

A análise anterior também apontava que não haveria impacto sobre o atendimento à potência.

(Por Roberto Samora e Lisandra Paraguassu)