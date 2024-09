Marina Helena se distancia de Marçal em pergunta sobre apoio a Moraes

A candidata Marina Helena (Novo) se distanciou do candidato Pablo Marçal (PRTB), no debate da TV Cultura, na noite deste domingo (15), ao questioná-lo sobre o apoio dele ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Ela e o ex-coach participaram do ato de 7 de setembro que pediu o impeachment do ministro.

O que aconteceu

Candidata disse que vinha defendendo Pablo Marçal quando a Justiça determinou a retirada do ar das redes sociais do ex-coach. Mas, questionou o candidato em relação a seu apoio ao pedido de impeachment do ministro do STF. "Nessa manifestação do 7 de setembro, eu fiquei com uma grande dúvida. Afinal de contas, Marçal, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes?"

Marina Helena vinha demonstrando posicionamentos alinhados aos de Pablo Marçal, já que ambos se dizem representantes da direita na disputa eleitoral. Com a pergunta, Marina marcou um distanciamento em relação ao ex-coach. "A direita está cansada de ser enganada. Essa é a verdade. A gente precisa de líderes com coragem", afirmou.

Em resposta, Marçal disse que postou vídeos nas redes sociais e que faltariam "cinco assinaturas" para aprovar votação sobre impeachment do ministro. Ao rebater, Marina disse que também havia falado a respeito nas redes dela. Mas ela voltou ao tema da manifestação na avenida Paulista, que reuniu o ex-presidente Bolsonaro e seus eleitores. "Eu cheguei na hora da manifestação do 7 de setembro, discursei em um caminhão", disse ela, ironizando o fato de Marçal ter chegado ao final do ato.

Marina Helena disse ainda que é contra "o fim da censura" em referência à decisão de Alexandre de Moraes sobre o X, antigo Twitter. "É importante, sim, que verdades sejam ditas. E uma dela é ´fora Xandão´." Marçal, por sua vez, tem evitado responder a perguntas sobre seu apoio ao impeachment de Moraes.

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães , Wanderley Preite Sobrinho e Caio Santana (colaboração para o UOL)…