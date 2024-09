Papa bolinha de R$ 29 funciona mesmo? Confira o que diz quem comprou

O excesso de bolinhas, pelos e fiapos pode dar à roupa um aspecto desgastado. Para resolver isso, o uso de um papa bolinhas é uma ótima solução. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo — com desconto de até 70%, custando R$ 28,90 na Shopee — que promete remover pelos de pets, fiapos e linhas, e as famosas bolinhas de maneira instantânea, devolvendo o bom aspecto das peças.

Segundo o fabricante, esse produto conta com lâminas giratórias eficientes para remover as bolinhas do tecido. No entanto, alguns consumidores relataram que o desempenho do aparelho pode não ser tão eficaz quanto o esperado. Confira mais detalhes desse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o papa bolinhas?

É portátil, recarregável e sem fio;

Tem um compartimento de armazenamento removível, para facilitar o descarte;

Recarrega via USB;

Tempo de autonomia da bateria: varia entre 3 a 4 horas de uso;

Fácil de transportar, pois cabe em bolsas, mochilas e malas;

Possui seis lâminas internas giratórias que removem e recolhe o excesso de fios, bolinhas, fiapos e linhas da roupa.

O que diz quem comprou?

Com mais de 7 mil avaliações na Shopee, o papa bolinhas tem uma média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, esse aparelho é eficiente, leve e tem um ótimo custo-benefício.

Gente sério comprem, é muito funcional, meu tinha um suéter que estava cheio de bolinhas aqui eu usei ele ficou novinho sumiu todas as bolinhas, sem contar que chegou no mesmo dia da compra. É muito bom e pelo valor, super compensa, nota 10! Lucena

Chegou rapidinho! Ele é bem eficiente, tamanho bom pra levar na bolsa. Super recomendo. Hellen Carolina

Esse papa bolinha é fantástico. Por ser elétrico, ele tem uma potência maior, sugando a bolinha da roupa e tem diversas lâminas dentro dele que cortam essa bolinha. A roupa fica como nova, eu recomendo a quem necessita de um papa bolinha comprar esse porque vale muito a pena. Barreto

O produto chegou rápido e bem embalado. Já testei em 2 blusas e ficou maravilhoso, como novas. Já recarreguei e usei novamente, recomendo! Renata Pimentel Soares

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram o difícil acesso ao reservatório, ineficiência do aparelho em remover pelos e a duração da bateria. Confira os comentários:

Chegou tudo certinho e a entrega foi rápido. Sobre o produto é bom ele tira aquelas bolinhas nas roupas, porém o pelos da minha cachorra não saíram. Mas gostei. Neuman Pereira

O produto chegou rápido, bem embalado na caixinha, carregado, por isso já testei e realmente funcionou bem pra tirar bolinhas de algumas roupas, porém, ele não tirou pêlos nem cabelos, que eu achei que também sairiam, mas não. Mas como o nome é papa bolinhas, isso ele realmente faz. Carol Negreiros

Produto cumpre o que promete, funciona bem entrega rápida, porém achei a autonomia da bateria pequena, não consegui finalizar nem uma peça pequena sem precisar recarregar, sem contar que não adianta guardar carregado pq ele descarrega, mesmo sem usar. Priscila

A potência do produto é boa, mas, infelizmente, o acesso ao reservatório é difícil, nessa parte próxima à hélice, às vezes, enche demais e trava um pouco, como se ele ficasse muito fraco, fora isso funciona muito bem. Guilherme Teles

