Schwarzenegger, Springsteen e mais: os novos bilionários da lista da Forbes

A revista Forbes divulgou ontem sua famosa lista de bilionários, que revela quem são os 3.028 empreendedores mais ricos do mundo. Na edição de 2025, houve 288 novatos de 33 países e territórios.

Quem é o brasileiro que estreia no ranking?

Mario Araripe, da Casa dos Ventos Imagem: Zanone Fraissat/Folhapress

Mario Araripe, fundador da maior empresa de geração de energia renovável do país, a Casa dos Ventos, foi o único brasileiro a estrear no ranking em 2025. Seu patrimônio líquido chega a US$ 3 bilhões, ou R$ 17,06 bilhões, na avaliação da Forbes.

Gigante do setor, a infraestrutura da Casa dos Ventos representa hoje um terço de todo o parque eólico em operação no território nacional. Apesar de apenas um novo nome, o Brasil é o nono país com maior número de bilionários em todo o mundo: são 56 brasileiros entre os super-ricos no total.

Quem são os novatos famosos?

Bruce Springsteen durante show em Nova York em 2018 Imagem: Brian Ach/Getty Images

Três novos bilionários já são conhecidos do grande público. São eles o ator Arnold Schwarzenegger, o comediante Jerry Seinfeld e o cantor Bruce Springsteen.

Springsteen é o mais rico do trio e atualmente acumula US$ 1,2 bilhão (R$ 6,83 bilhões). A fortuna teria sido acumulada através de sua produção musical, com 21 álbuns de estúdio, dez álbuns ao vivo e sete EPs já lançados, em um total de 140 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Em 2021, o músico vendeu seu catálogo para a gravadora Sony por US$ 500 milhões (R$ 2,84 bilhões), antes de descontos de impostos.

O ator e comediante Jerry Seinfeld Imagem: AFP

Já Schwarzenegger e Seinfeld contam com um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,26 bilhões) cada. O "Exterminador do Futuro" fez fortuna com mais de 50 filmes, mas também investe em imóveis, mercado de ações e empresas de capital privado. Já Seinfeld tem um acordo de US$ 500 milhões (R$ 2,84 bilhões) com a Netflix para a exibição de antigos episódios de sua sitcom, fora o que lucra com shows de standup e outros projetos.

Entre nomes de famosos um pouco menos célebres está o de Steve Ells. O fundador da rede de fast food mexicano Chipotle, uma das mais conhecidas do mundo, tem fortuna estimada em US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões).

Maioria dos novos bilionários não herdou fortuna

Os EUA têm o maior número de novos bilionários da lista, com 103 americanos estreando no ranking. Os dois mais ricos são mulheres: Marilyn Simons (US$ 31 bilhões, ou R$ 176,28 bilhões), viúva do lendário gestor de fundos Jim Simons, e Lyndal Stephes Greth (US$ 25,8 bilhões, ou R$ 146,71 bilhões), filha do magnata do petróleo Autry Stephens.

Quase 70% dos novos bilionários chegaram lá sozinhos e não herdaram fortuna. O mais rico "self-made man" a estrear na lista é o saudita Sulaiman Al Habib, de 71 anos, com US$ 10,9 bilhões (R$ 61,98 bilhões) de patrimônio líquido, dono de um grupo médico no Oriente Médio. Já o mais jovem bilionário que não é herdeiro é Alexandr Wang (US$ 2 bilhões, ou R$ 11,37 bilhões), de 28 anos, cofundador da Scale AI.

Apenas 15% dos novos bilionários na lista são mulheres. E, no caso delas, quase dois terços herdaram suas fortunas. A exceção mais rica é Barbara Banke, de 71 anos, que cofundou o rótulo de vinhos Jackson Family Wines.

A tecnologia é o campo com maior número de novos bilionários: são 46 super-ricos que têm negócios nesta indústria. O mais rico novato do ramo é o chinês Hao Tang, com US$ 4,3 bilhões (R$ 24,45 bilhões) graças a um investimento no software de marketing e plataforma de criação de games para celular AppLovin.