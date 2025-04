Gari resgata bebê no meio do lixo no Rio de Janeiro

01/04/2025 23h24 Achou que era uma boneca descartada, mas era uma menina. Um gari do Rio de Janeiro teve uma surpresa inesquecível nesta terça-feira (1º) ao encontrar uma recém-nascida com vida no meio de uma pilha de lixo. A imagem de Samuel da Silva dos Santos enquanto segurava a bebê envolta em um cobertor rosa em uma rua repleta de detritos na Zona Norte da cidade viralizou na internet. Provocou reações de alegria e indignação entre os cariocas. "É muito emocionante, porque é uma guerreira, né, cara? Ela nasceu de novo", disse Samuel, entre lágrimas, à AFP. A polícia investiga a identidade da menina e quem a abandonou no local, segundo a imprensa brasileira. Samuel acionou a polícia e os agentes levaram a bebê para a Maternidade Herculano Pinheiro, no bairro de Madureira, para atendimento médico. Segundo o hospital informou esta tarde, o quadro da menina é considerado "estável". "Não imagino o desespero que levou a essa decisão", opinou uma usuária na rede social X. "Misericórdia senhor! Como alguém faz isso com o próprio filho?", questionou outra. O gari Samuel e um colega de trabalho encontraram a bebê em uma sacola entre os resíduos em uma lixeira. Já passava das 2h da madrugada e o fim de uma jornada de trabalho frenética se aproximava. A princípio, ela não reagiu. "Quando o meu amigo Samuel pegou ela no braço. Acho que ela se sentiu mais acolhida, né? [...] Ela se sentiu um pouco mais quente", relatou o gari Anderson Mendes Nunes. "Foi quando ela começou a abrir os olhos", acrescentou. "Geralmente a gente trabalha na correria [recolhendo lixo], com pá, com essas coisas assim [...] Acho que poderia ter sido até pior", disse Samuel, que tem três filhos e deseja adotar a pequena sobrevivente. O episódio o fez se lembrar de outro incidente ocorrido há 18 anos, quando encontrou o corpo de uma bebê no lixo. "Vou entrar para adotar", afirmou Samuel. "Ela precisa de alguém que dê amor, que dê carinho." jss/ffb/arm/rpr © Agence France-Presse As mais lidas agora PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino