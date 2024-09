Marçal cita acusação de assédio sexual contra Datena, que o chama de ladrão

Do UOL, em São Paulo*

No bloco anterior à agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB), os dois candidatos trocaram acusações, no debate da TV Cultura, neste domingo (15).

O que aconteceu

Marçal citou uma acusação de assédio sexual contra Datena. Ele afirmou, sem apresentar provas, que o tucano pagou pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio do apresentador de TV. "Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é... diferente, né?", disse, citando trecho da música dos Racionais. "Você tocou na vagina dela?", questionou Marçal, que não explicou a qual caso se referia.

Datena se defendeu e disse que a suposta vítima reconheceu em cartório ter mentido sobre a acusação. "Foi uma acusação em que a polícia não viu provas nenhuma. A pessoa que me acusou se retratou publicamente e em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família", disse Datena.

O candidato do PSDB chamou Marçal de "ladrãozinho de banco acusado e condenado". A fala de Datena foi uma referência ao processo em que o influenciador foi condenado em 2010 por furto qualificado. Ele recebeu a condenação do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) a quatro anos e cinco meses de prisão. De acordo com a acusação, Marçal, quando tinha 18 anos, participou, em meados de 2005, de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet.

Uma ex-repórter do Brasil Urgente, programa apresentado por Datena na Band, acusou o apresentador de assédio. A mulher disse, em entrevista ao site Notícias da TV em 2019, que o caso ocorreu em uma confraternização da emissora em 2018. "Eu confirmo todas as informações de assédio que foram publicadas", disse ela.

A troca de acusações começou depois que Datena se negou a fazer uma pergunta para Marçal. Pelo sorteio, o candidato tucano teria que perguntar para o rival do PRTB, porém ele não quis perguntar e criticou seu comportamento durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo.

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho.