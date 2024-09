MG: Homem assassina ex-mulher e caseiro e depois é morto por ex-sogro

Um homem matou a ex-mulher e um caseiro de um sítio no município de Varzelândia, no norte de Minas Gerais, e depois foi morto a paulada pelo ex-sogro. O crime ocorreu na manhã de sábado (14).

O que aconteceu

Autor dos disparos estava na casa dos ex-sogros quando matou a ex-esposa. Informações do boletim de ocorrência repassadas pela Polícia Militar apontam que todos estavam tomando café da manhã antes do crime. O assassino foi identificado como Ronivon Alves Coutinho, de 46 anos, pela TV Globo.

Vítima estava em processo de separação do ex-marido, mas ainda morava com ele. Aline Moreira Niza Coutinho foi morta após os pais dela deixarem os dois na cozinha, informou a PM, após uma conversa descrita pela mãe da vítima como "tranquila". Pouco tempo depois, eles ouviram os disparos.

Depois de matar Aline, Ronivon partiu para disparar contra duas crianças que estavam no local. Uma das meninas era filha do cunhado de Aline, e a outra, filha de uma amiga da família, diz o BO. A mãe de Aline contou à polícia que elas saíram correndo e pedindo por ajuda, até serem amparadas por um caseiro.

Caseiro entrou em luta corporal com Ronivon e também foi morto a tiros. O corpo de Valter Marques Lobato, de 45 anos, foi encontrado pela polícia logo na entrada da propriedade.

O assassino voltou à casa para tentar matar os pais de Aline, mas entrou em luta com o sogro. A mãe da vítima afirmou que o marido pegou um pedaço de madeira e atingiu a cabeça de Ronivon, que foi encontrado já morto.

Após matar o ex-genro, pai de Aline sumiu após entrar em uma zona de mata, mas foi encontrado pela PM. O homem, de 51 anos, foi encaminhado para atendimento médico na madrugada do domingo (15) devido a um ferimento na cabeça e, depois, foi ouvido pelas autoridades policiais. Ele foi liberado em seguida.

Falha na arma impediu que tragédia fosse maior

Segundo a polícia, a arma de Ronivon travou duas vezes. Uma delas foi quando o cunhado de Aline, casado com a irmã dela, amparou as crianças e as retirou do local. O assassino tentou disparar contra ele, mas não conseguiu. Foi quando ele voltou para a casa principal para tentar matar os sogros.

Arma travada deu brecha para luta corporal entre Ronivon e o sogro. A mãe de Aline afirmou que ele chegou a apontar o revólver contra a cabeça deles, mas não conseguiu efetuar os disparos.

Aline foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado e levou para o Hospital Municipal de Varzelândia. Depois, o corpo de Aline foi transferido ao posto médico-legal, bem como os de Ronivon e do caseiro Valter.

Mãe de Aline, uma das testemunhas ouvidas, passou mal e foi internada. Ela ficou sob escolta policial, mas depois foi liberada, informou a Polícia Civil. A irmã e o cunhado de Aline também foram ouvidos.

Perícia esteve no local para coletar evidências para a investigação. Foram encontrados R$ 5.000 com o autor dos disparos —dinheiro que seria da família de Aline e que foi devolvido, diz a polícia —, além do revólver usado no crime e mais seis munições.