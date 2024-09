Presidente da China pede esforços para atingir meta econômica anual

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quinta-feira às autoridades do país que se esforcem para atingir as metas anuais de desenvolvimento econômico e social, informou a mídia estatal, em meio a expectativas de que mais medidas sejam necessárias para reforçar a recuperação econômica.

Falando em um simpósio na cidade de Lanzhou, no noroeste da China, Xi enfatizou a necessidade de todas as regiões "fazerem um bom trabalho" no trabalho econômico no final do terceiro trimestre e no quarto trimestre, informou a emissora estatal CCTV.

Ele pediu que o emprego fosse colocado em uma posição de destaque e expandido nos setores em desenvolvimento.

Xi também se comprometeu a eliminar todas as formas de protecionismo local, aprofundar a reforma das empresas estatais e implementar políticas de apoio ao setor privado.

A atividade econômica chinesa em queda fez com que as corretoras globais reduzissem suas previsões de crescimento para 2024 para abaixo da meta oficial de cerca de 5%.

Há uma pressão crescente sobre as autoridades chinesas para que implementem mais políticas em meio a uma prolongada desaceleração do setor imobiliário, desemprego persistente, problemas com a dívida e aumento das tensões comerciais globais.

A China tem espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem guardar como reservas, disse uma autoridade do banco central na semana passada.

(Reportagem da Redação Pequim e Kevin Yao)