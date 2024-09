Calça sucesso da Shopee está por R$ 43; veja o que diz quem já comprou

Elogiada principalmente pelo caimento e pela qualidade do material, a calça plissada da marca Lovito, é uma das peças que fazem sucesso na Shopee. Os consumidores já registraram mais de 16 mil avaliações do produto, que ficou com nota média de 4,8 (do total de cinco).

E o Guia de Compras UOL encontrou uma boa oferta do modelo, com 49% de desconto. Assim, ela custa menos de R$ 45. Veja adiante o que a marca promete a respeito do produto e o que diz quem o comprou.

O que a Lovito diz sobre essa calça?

Modelagem plissada (com pregas) e solta no corpo;

Tecido macio e confortável, de acordo com a marca;

Promete não ser transparente;

Composição: 100% poliéster;

Comprimento longo;

Cintura média;

Disponível nas cores damasco e preto.

O que diz quem comprou?

Em 14,2 mil avaliações, os consumidores deram cinco estrelas ao produto. Veja alguns comentários.

Eu comprei essa calça por um valor incrível. Estava menos de 40 reais. Ela não tem bolsos. Tem duas pregas de cada lado da cintura e ela é bem larga nas pernas. Eu gostei, achei superelegante. O tecido tem um caimento legal, mas amassa muito, tem que passar ela sempre que vai vestir. Não é transparente. Gostei bastante da compra.

Marta Silva

Calça maravilhosa e linda. O tecido é uma delícia. Muito macio e confortável.

Carla

Segunda calça que compro. A modelagem e a cor são lindas. O tecido é leve e fluido. O tamanho ficou perfeito.

Nai Albuquerque

Pontos de atenção

Por outro lado, há comentários de consumidores que relatam que o tecido é fino e amassa com facilidade. Outros compradores reclamam do efeito plissado na frente, que cria um volume exagerado.

Qualidade compatível com o preço; Pelos comentários, achei que o tecido seria um pouco mais encorpado. É bem fininho e amassa. Eu passei com o secador, com medo de queimar, porque o tecido é bem fino, mas eu amei muito.

Jac

A calça em si é linda, tem um material bom, porém na frente, fica sobrando, criando uma papada. Creio que pode ser o modelo plissado que ela tem. Tem um tamanho bom, uso tamanho M, número 40. Mas como tenho um quadril largo, optei pelo tamanho L, e deu supercerto. Aconselho a medir antes de comprar. A entrega foi rápida. Quero comprar outras cores.

Ticiane Rocha

