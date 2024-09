BCE reduz sua principal taxa de juros em 0,25 ponto

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu, nesta quinta-feira (12), a sua taxa de juros principal em 0,25 ponto, para 3,5%, face à inflação que continua em queda.

"Com base na avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspetivas de inflação" na zona do euro, "agora é apropriado dar mais um passo na moderação do grau de restrição da política monetária", afirmou o instituto emissor, que não quis dizer se continuará reduzindo as taxas nos próximos meses.

O BCE cortou as taxas de juros em junho, pela primeira vez em cinco anos, após um período de inflação elevada, herdado da guerra na Ucrânia.

Em julho, o BCE preferiu manter as taxas, mas optou agora por uma nova flexibilização da sua política monetária, tendo em conta os dados de inflação na zona do euro, composta por 20 países da União Europeia.

O valor da inflação situou-se em 2,2% na comparação anual em agosto na zona do euro e inclusive caiu abaixo da meta de 2% nas suas duas principais economias, Alemanha e França.

No entanto, o BCE não deu pistas sobre futuros cortes nos próximos meses.

"O Conselho do BCE está determinado a garantir que a inflação volte em breve ao seu objetivo de médio prazo de 2% e manterá as taxas de juros oficiais em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário", afirmou o BCE.

A instituição sediada em Frankfurt manteve nesta quinta-feira as suas previsões de inflação na zona do euro: 2,5% em 2024, 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026.

Por outro lado, reduziu ligeiramente as previsões de crescimento e prevê agora uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,8% este ano (um décimo a menos que o projetado em junho) e de 1,3% e 1,5% em 2025 e 2026 respectivamente.

