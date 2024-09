BCE reduz estimativas de crescimento mas ainda vê inflação dentro da meta no final de 2025

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu reduziu sua projeção de crescimento econômico para 2024 nesta quinta-feira, mas ainda vê a inflação amplamente alinhada com sua meta de 2% até o final de 2025.

O BCE tem enfrentado dificuldades com a inflação descontrolada nos últimos três anos, mas começou a reduzir as taxas de juros de máximas recordes em junho, já que as pressões sobre os preços estão claramente se moderando.

O crescimento fraco é um dos principais motivos pelos quais a inflação está diminuindo, e o Produto Interno Bruto (PIB) dos 20 países que compartilham o euro deve expandir 0,8% este ano, abaixo da projeção de 0,9% feita há três meses.

A inflação é estimada em 2,2% no próximo ano, acima da meta de 2% do BCE, mas a trajetória das previsões sugere uma queda para a meta no segundo semestre do ano.