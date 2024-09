Paraná Pesquisas: Eduardo Pimentel lidera corrida à Prefeitura de Curitiba

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (11) mostra o candidato Eduardo Pimentel (PSD) liderando a corrida eleitoral à Prefeitura de Curitiba.

O que aconteceu?

O candidato do PSD está isolado na liderança, com 32,1% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Luciano Ducci (PSB) com 16% e Ney Leprevost (União) com 12,5%. Como a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

Veja os resultados da pesquisa:

Eduardo Pimentel (PSD) : 32,1%

: 32,1% Luciano Ducci (PSB) : 16%

: 16% Ney Leprevost (União) : 12,5%

: 12,5% Roberto Requião (PMN) : 10,9%

: 10,9% Cristina Graeml (PMB) : 6%

: 6% Maria Victoria (Progressistas) : 3,5%

: 3,5% Luizão Goulart (Solidariedade) : 2,9%

: 2,9% Professora Andrea Caldas (PSOL) : 1%

: 1% Samuel de Mattos (PSTU) : 0,3%

: 0,3% Felipe Bombardelli (PCO) : não pontuou

: não pontuou Não sabe/ Não respondeu: 6,1%

6,1% Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,8%

Para a realização da pesquisa, o instituto entrevistou 800 eleitores entre 7 e 10 de setembro. O grau de confiança é de 95%, e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PR-02748/2024.