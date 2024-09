Audi abre pré-venda de Q7 no Brasil; veja preço e detalhes do SUV

O Audi Q7 teve sua chegada ao Brasil anunciada pela montadora alemã. Com novo visual, cabine para sete passageiros e diversas outras novidades, ele chega ao mercado nacional pelo preço inicial sugerido de R$ 691.990 e com três anos de garantia.

O que aconteceu

A Audi oficializou o início das vendas da nova versão de seu SUV Q7 no Brasil. O modelo já pode ser encomendado uma das mais de 40 concessionárias da montadora em território brasileiro.

A principal novidade está no visual do novo Audi Q7, se tornando mais robusto, mas também minimalista, com superfícies limpas e um volume amplo.

O Audi Q7 tem motor 3.0 TFSI V6 com 340 cv de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm, e torque de 50,9 kgfm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. Com tração integral quattro, o carro possui câmbio tiptronic de oito marchas.

Com este conjunto mecânico, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,6 segundo e chegar a uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 210 km/h.

Por dentro, o carro oferece sete lugares e uma capacidade de porta-malas de 780 litros a 1.908 litros (com bancos reclinados). A abertura do porta-malas é automática, podendo ser feita com os pés.

Imagem: Divulgação

O modelo tem rodas de 22 polegadas e itens como ar-condicionado automático de quatro zonas, Auto Hold, porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free e teto solar elétrico panorâmico.

Em segurança e tecnologia temos pacote com assistente de troca de faixa e tráfego traseiro; câmera 360° com Park Assist e auxílio de estacionamento; controle de cruzeiro adaptativo.

