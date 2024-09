Apoio de Taylor Swift é mais uma vitória de Kamala Harris após primeiro debate com Trump

Os sites dos jornais franceses desta quarta-feira (11) destacam o primeiro debate das eleições presidenciais americanas entre Kamala Harris e Donald Trump. Do aperto de mão entre os candidatos até as acusações, nada escapou aos jornais, apesar de uma diferença de fuso horário de seis horas entre Paris e Washington. Para eles não há dúvidas: a candidata e vice-presidente saiu ganhando.

Os candidatos ainda não tinham se encontrado face a face lembra Le Monde. Faltando menos de dois meses para uma eleição histórica, Kamala Harris atropelou Donald Trump na terça-feira (10) durante um debate que teve um tom agressivo, entre dois concorrentes com "visões opostas da América", afirma o jornal.

O apoio de Taylor Swift à Kamala Harris, anunciado em redes sociais logo após o debate, é mais uma prova de que a candidata ganhou o debate, sentencia Le Monde.

"Kamala Harris esmaga Donald Trump em um debate de mão única", diz a manchete no site do Libération. O texto afirma que não houve realmente um debate na terça-feira no estúdio da ABC News na Filadélfia. Kamala Harris e Donald Trump não estavam lá para apresentar novos argumentos, mas para apresentar slogans, profecias e ambições previamente afiados e já conhecidos da maioria das pessoas que acompanham a campanha.

Cada um do seu lado, seguro de sua visão e de sua força. De um lado, Trump insistindo que a América está em declínio e destinada à Terceira Guerra Mundial. Do outro, Kamala martelando sua convicção de que a nação está apenas à espera de virar a página para continuar a sua marcha rumo a um maior progresso, equidade e liberdade, analisa Libération.

Aperto de mão

Le Parisien elencou os momentos do debate que merecem ser destacados, como as posições opostas dos dois presidenciáveis sobre o aborto e a guerra na Ucrânia. A posição firme da candidata democrata, que representou uma mensagem de esperança, foi ainda ressaltada pelo texto. Em relação a Donald Trump, a matéria lembrou que o republicano foi desmentido pelos jornalistas apresentadores do debate por difundir notícias falsas.

O jornal também salienta a importância do aperto de mão entre os dois concorrentes no começo do debate, lembrando que essa foi a primeira vez em oito anos que dois candidatos a presidente dos Estados Unudos fazem o gesto antes deste tipo de evento transmitido pela tevê.

Le Parisien detalha que, ao contrário do resto do encontro, que foi milimetricamente enquadrado, não existem regras ou obrigação de os candidatos se cumprimentarem e que o gesto partiu de Kamala Harris.

Alguns temiam que a candidata democrata ficasse presa num discurso por vezes um pouco confuso, coagida pelos ataques impetuosos de Donald Trump, diz Le Figaro, mas ela estava visivelmente bem preparada, conseguiu apresentar claramente seus argumentos e colocar seu adversário na defensiva.