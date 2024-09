Tales: Marina 'desaparece' e deixa país sem líder de peso contra incêndios

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, está "desaparecida" em momento climático crítico e deixa o país sem líder de peso contra os incêndios, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça-feira (10).

[Esse] era o momento para a Marina estar em todos os lugares, chamando atenção. O problema é que tinha que haver um plano de contingência nacional, com todos os entes da federação incluídos e que já estivesse em execução. Mesmo em São Paulo, (...) já tinha que ter parado os carros para diminuir a poluição imediatamente.

Tales Faria, colunista do UOL

Tinha que ter atitudes drásticas e à frente disso uma liderança forte. Temos uma liderança forte, o presidente [Lula], mas só ele. A Marina foi nomeada ministra para isso, ela era uma pré-candidata forte e tinha condições de se eleger na eleição passada [em 2022]. Mas ela não está liderando o momento, isso é um fato.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales lembra que a ministra tem resistência em muitos setores do Congresso Nacional.

Aqui também [em Brasília]. O Congresso tem uma certa resistência à Marina, o centrão especialmente. O centrão não gosta da Marina. A Marina tem resistência do centrão, do agronegócio, da bancada ruralista e da bancada da bala. Ela sofre várias resistências e é compreensível isso.

Tales Faria, colunista do UOL

Mas também são essas resistências que fizeram a Marina um mito. Ela é um mito na área das pessoas que defendem o meio ambiente, dos ecologistas. No entanto, ela não está exercendo essa liderança com a força que deveria estar. Ela está sumida, infelizmente.

Tales Faria, colunista do UOL

