Secretaria de apoio ao RS perde status de ministério; Pimenta volta à Secom

O governo Lula tirou o status de ministério da Secretaria Extraordinária para a Recuperação do Rio Grande do Sul; o ministro Paulo Pimenta retorna à Secom (Secretaria de Comunicação Social).

O que aconteceu

Secretaria de apoio ao RS sai do guarda-chuva da Presidência e vai para a Casa Civil. A secretaria passa a ser subordinada à secretaria-executiva do ministério comandado por Rui Costa. A mudança foi publicada nesta terça-feira (10) no Diário Oficial da União e passa a valer a partir de quinta-feira (12).

Novo secretário ainda não foi indicado. O governo federal diz que o nome será divulgado na ocasião da nomeação do novo responsável pela secretaria. Segundo o decreto publicado hoje, o órgão será automaticamente extinto em 20 de dezembro deste ano.

Rui Costa vai receber presencialmente a transferência da secretaria para o seu ministério. O ministro da Casa Civil viaja ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (11) para participar de um ato simbólico e receber a Secretária de Recuperação do Rio Grande do Sul das mãos do próprio Pimenta.

Com a mudança, Paulo Pimenta voltará ao comando da Secom. O ministro era chefe da comunicação desde janeiro de 2023 e foi nomeado por Lula para liderar os trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul, no âmbito do governo federal, em maio deste ano.

Pimenta x Eduardo Leite

Pimenta na secretaria no RS escancarou divergências entre as gestões de Lula e Eduardo Leite (PSDB). À época, o governo estadual avaliou que o presidente estaria apostando na figura política de Pimenta para capitalizar o nome do ministro, que é gaúcho, a algum cargo majoritário no estado em 2026.

Ministro interino da Secom ainda não tem destino. Enquanto Pimenta atuava diretamente no Rio Grande do Sul, a área de comunicação da Presidência ficou sob responsabilidade de Laércio Portela.