Radar das Eleições: Bolsonaro não grava com Nunes; Lula vem a SP por Boulos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não gravou propagandas eleitorais para Ricardo Nunes (MDB), seu candidato à reeleição, e mantém uma distância "segura" de Pablo Marçal (PRTB), disse nesta terça-feira (10) a colunista do UOL Carla Araújo no Radar das Eleições desta semana.

Enquanto isso, o presidente Lula (PT) vai intensificar a presença na reta final da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), informou a colunista do UOL Raquel Landim.

O Bolsonaro está numa relação muito curiosa com a eleição paulistana entre Nunes e Marçal. Ele já estava admitindo nos bastidores que ele acredita na vitória de Marçal. Agora, com esse episódio do 7 de setembro, ele deve dar uma recuada, mas está na posição de ficar na espera (...) A expectativa é de que eles façam alguns eventos antes do primeiro turno. Porém, o Bolsonaro não gravou até agora programa eleitoral. Ele estava com um pé em cada canoa. Agora, ele tirou um pouquinho o pé da canoa do Marçal, mas também não colocou esse outro pé na de Nunes. Carla Araújo

O Lula está sendo muito disputado no Brasil inteiro por várias campanhas, mas sem dúvida nenhuma Boulos e São Paulo são uma prioridade do presidente. O Lula deve estar em São Paulo para duas caminhadas com Boulos no dia 29 de setembro, uma na zona leste, e outra na zona sul, e uma tradicional caminhada pra fechar a campanha no dia 5 de outubro, véspera da eleição, pelo centro de São Paulo. A aposta deles é que essa presença física do Lula ajude nessa reta final, que é quando as mulheres da população de baixa renda acabam decidindo seu voto. Raquel Landim

Já a colunista do UOL Andreza Matais apurou que pesquisas internas de campanhas adversárias mostram que o eleitor já entende que o apresentador José Luiz Datena (PSDB) desistiu da disputa.

A rejeição ao Datena está crescendo bastante. No 7 de setembro foi a maior, de 79%, de comentários negativos porque ele também não se posicionou com relação à grande pauta da direita que foi o Alexandre de Moraes. Segundo o PSDB, as pessoas que participam da campanha dele, ele tinha um papel nessa eleição que era ajudar o partido a ressurgir. Andreza Matais

Na campanha de Tabata Amaral (PSB), o marqueteiro Pedro Simões diz que há uma tendência em superestimar o voto útil. "Mais do que isso: ele acredita que lá na frente o voto útil pode ser na Tabata de alguém que, por exemplo, perceba que ela pode derrotar algum candidato", afirma Carla.

Centrão deve sair turbinado na corrida pelas prefeituras

Segundo apuração de Andreza, o grupo lidera em 17 capitais do país. O centrão domina a Câmara dos Deputados, com mais de 200 dos 513 parlamentares.

O bloco é composto por políticos de centro e de direita de diversos partidos sem uma ideologia clara. Por vezes, votam pautas progressistas, outras, conservadoras, e especialmente as pauta econômicas. A negociação com quem está no poder considera cargos e emendas em contrapartida.

"É nas eleições à prefeitura que eles [centrão] conseguem depois crescer lá na frente, porque quem elege bastante prefeito, elege bastante deputado federal. Essa é a lógica. E quem elege muito deputado federal faz muito dinheiro de campanha e assim eles vão se retroalimentando porque o fundo partidário é calculado com base no número de deputados federais eleitos", explicou a colunista.

