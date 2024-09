PM que matou pai de ex-namorada a tiros é preso em Pernambuco

Do UOL, em São Paulo

O policial militar que matou o pai da ex-namorada a tiros no município de Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco, foi preso nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Gercino Bahia da Silva Júnior se apresentou, acompanhado de advogados, na Delegacia de Serra Talhada. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco. A Justiça havia expedido um mandado de prisão contra o sargento da PM no dia 8 de setembro.

Durante a prisão, o militar apresentou voluntariamente a arma utilizada no crime, uma pistola calibre 9mm. A arma foi apreendida e será periciada.

O policial militar está sob custódia no 14º BPM, em Serra Talhada, onde aguarda a audiência de custódia. O UOL não localizou a defesa do suspeito, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Gercino matou o pai da namorada a tiros após uma discussão no meio da rua em Pernambuco. O crime ocorreu na noite de sábado (7) na frente de familiares da vítima.

Imagens registraram o crime. Vídeos mostram o momento em que o PM corre atrás de Lázaro Maciel Soares da Silva, 47, conhecido como Careca, e dispara seis vezes.

Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte dele.

Família recolheu cápsulas de bala após PM fazer ameaças em chácara Imagem: Arquivo pessoal

Careca foi morto horas após denunciar o PM na delegacia da cidade, relatou uma familiar ao UOL. Naquele dia, Gercino teria invadido a chácara da família, feito ameaças e disparado para o alto antes de deixar o local.

Pai não aprovava o relacionamento da filha com o PM. No vídeo, o policial aparece empurrando a ex-companheira após disparar um tiro contra a família dela.

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco instaurou um processo disciplinar contra o militar.